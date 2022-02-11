3 bebek mamadan zehirlendi! 2'si yaşamını yitirdi, biri tedavi görüyor - Son Dakika

Battalgazi ilçesine yan yana bulunan müstakil evlerde birlikte yaşayan yabancı uyruklu akraba olan iki aile bireyleri dün akşam saatlerinde 3 aylık ikizler E.E., S.E. ile 2 aylık M.E.'ye aynı biberonda mama verdi.

BEBEKLER SABAH HAREKETSİZ BULUNDU

Sabah saatlerinde bebeklerin hareket etmediğini fark eden aileler 3 bebeği de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede müdahale edilen 3 bebekten E.E ile M.E.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ikizlerden S.E. ise tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin her iki ikamette de inceleme yaptığı olayda, hayatını kaybeden 2 bebeğin cenazesi ise hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.