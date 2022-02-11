Üye Girişi
3 bebek mamadan zehirlendi! 2'si yaşamını yitirdi, biri tedavi görüyor - Son Dakika

3 bebek mamadan zehirlendi! 2'si yaşamını yitirdi, biri tedavi görüyor

11.02.2022 21:19

Malatya'da mamadan zehirlenen yabancı uyruklu 3 bebekten 2'si yaşamını yitirdi. Birinin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Battalgazi ilçesine yan yana bulunan müstakil evlerde birlikte yaşayan yabancı uyruklu akraba olan iki aile bireyleri dün akşam saatlerinde 3 aylık ikizler E.E., S.E. ile 2 aylık M.E.'ye aynı biberonda mama verdi.

BEBEKLER SABAH HAREKETSİZ BULUNDU

Sabah saatlerinde bebeklerin hareket etmediğini fark eden aileler 3 bebeği de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede müdahale edilen 3 bebekten E.E ile M.E.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ikizlerden S.E. ise tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin her iki ikamette de inceleme yaptığı olayda, hayatını kaybeden 2 bebeğin cenazesi ise hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

3 bebek mamadan zehirlendi! 2'si yaşamını yitirdi, biri tedavi görüyor
3 bebek mamadan zehirlendi! 2'si yaşamını yitirdi, biri tedavi görüyor
3 bebek mamadan zehirlendi! 2'si yaşamını yitirdi, biri tedavi görüyor
3 bebek mamadan zehirlendi! 2'si yaşamını yitirdi, biri tedavi görüyor
YORUMLAR
500

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 bebek mamadan zehirlendi! 2'si yaşamını yitirdi, biri tedavi görüyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:16 Memleket Partisi'nde ortalık karıştı! Kesin ihracı istenen iki disiplin kurulu üyesi Twitter'dan açtı ağzını yumdu gözünü
21:11 Burak Yılmaz'ın babası bombayı resmen patlattı: Biz Beşiktaşlıyız, herkes bilir!
21:09 Fatma Girik'in ölümü sonrası skandal iddia! Hesabından yüklü miktarda parayı kim çekti?
21:07 Avrupa'ya damga vurdu! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
21:06 Twitter'a erişim sorunları yaşanıyor! Kullanıcılar uygulamaya giriş yapamıyor
19:52 Kadıköy'de korkutan anlar! Denize düşen kızlar çığlık çığlığa yardım istedi
19:48 Son Dakika: "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'a iki ayrı suçtan 11 yıl 8 aya kadar hapis istemi
19:46 Gomis de krize katıldı! Takım yemeğindeki Fatih Terim ayrıntısı başına bela oldu
19:35 Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 253 kişi vefat etti, 95 bin 65 yeni vaka tespit edildi
19:34 Son Dakika: Deprem Bodrum'u salladı! Sarsıntının büyüklüğü 4,1 olarak belirlendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 21:23:15. #1.11#
SON DAKİKA: 3 bebek mamadan zehirlendi! 2'si yaşamını yitirdi, biri tedavi görüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement