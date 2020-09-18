3 belirtiye dikkat: Gebelik diyabetinin habercisi olabilir - Son Dakika

3 belirtiye dikkat: Gebelik diyabetinin habercisi olabilir

Her anne adayı bebeğini sağlıkla dünyaya getirmeyi beklerken, sürecin getirdiği bazı olumsuzluklarla karşı karşıya kalabiliyor.

3 belirtiye dikkat: Gebelik diyabetinin habercisi olabilir, System.String[]

Her anne adayı bebeğini sağlıkla dünyaya getirmeyi beklerken, sürecin getirdiği bazı olumsuzluklarla karşı karşıya kalabiliyor.Hamilelik sırasında gelişen ve genellikle doğum yaptıktan sonra kaybolan yüksek kan şekeri olarak bilinen gebelik diyabeti hakkında anne adaylarına uyarılarda bulunan Medicana Bahçelievler Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Düzgün Korkmaz, "Gebenin enerji ihtiyacı artıyor, glikoza daha çok ihtiyaç duyuyor ve vücut mekanizmasını buna göre ayarlıyor. Özellikle gebelikte artan ihtiyaca binaen çıkan bir durumdur ama aynı zamanda genetik eğilimi olanlarda, 30 yaş üstü bayanlarda, ailesinde bu tür hikayesi olanlarda daha fazla görülüyor" diye konuştu.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Gebelik diyabetinde en fazla görülen belirtileri sıralayan Korkmaz, "Fazla yemek yeme, fazla su içme ve fazla idrara çıkma belirtiler arasında yer alıyor. Bunların yanında ultrason takiplerinde bebeğin etrafında amniyon sıvısının artması da belirtiler arasında. Biraz daha gecikmiş bir vakada bebeğin ultrasondaki ölçüleriyle, iri bir bebek olması bize gebelik diyabetini düşündürebiliyor. İyi bir hikaye ve iyi bir anamnez sorgulaması sonrası bunu daha iyi tespit edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

GEBELER ŞEKER YÜKLEMESİ YAPTIRMALI

Şeker yükleme testini bütün gebelere önerdiklerini söyleyen Korkmaz, "Şeker yüklemesi bütün dünyada bilinen, yapılan, ispatlanmış ve bebeğe bir zararı olmayan uygulama. 50 gram şeker yüklemesinin, 2 tane baklava yemekten hiçbir farkı yok. Zaten glikoza gebelikte de ihtiyaç var. Bizim de esas amacımız zarar vermemek. Bunu yaptırmak istemeyen gebelere de saygı duyarak varmış gibi davranmaları gerektiğini söylüyoruz" dedi.

YAŞ VE ALINAN KİLO KONTROLÜ ÖNEMLİ

Gebelikte ortalama 13 kilo alınmasını önerdiklerini belirten Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Polikistik Over dediğimiz durumla ilgili hastalıklar var. Böyle olduğunda eğilim artış gösteriyor. Yaş geçtikçe bu tür hastalıkların çıkma olasılığı da fazla oluyor. Gebelik de bu hastalıklara eğilimi artırıyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli şey bebeğin sıvısının artışı, iri doğup doğmaması, daha önce diyabeti varsa bunu regüle edip bu şekilde gebe kalmasını önermek lazım."

DOĞUMDAN SONRA SORUN YAŞANMIYOR

Diyabetli bir anneden doğan çocuğun ilerde diyabeti olur diye bir durumun söz konusu olmadığına vurgu yapan Korkmaz, "Sadece genetik eğilimi varsa herkeste olduğu gibi onda da belki ileriki yaşlarda bu tür hastalıklar görülebilir" dedi.

GÖRÜLME SIKLIĞI: YÜZDE 10

Gebelik diyabetinin görülme sıklığının yüzde 10 olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Tedavide hafif ya da orta seyreden ve takiple düzelebilen ya da insüline başlayarak düzeltebildiğimiz safhalar var" diye konuştu.

MUTLU OLUP, DOĞRU BESLENMEK ÖNEMLİ

Her gebenin bu dönemi mutlu geçirmesini istediklerini dile getiren Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Annelerin sağlıklı beslenmesi çok önemlidir. Bununla birlikte günümüzde herkes doktoruna gidiyor, takiplerini yapıyor. Bazen beslenmenin dozu kaçabilir bunu kontrol altına almak gerekiyor. Özellikle yaz döneminde artan karpuz gibi sıvısı ve şekeri fazla olan veya dondurma gibi besinlere biraz dikkat etmek gerekiyor. Sıvıyı fazla tüketip, proteini fazla almak ve yeşil yapraklı ürünleri fazla tüketmek lazım. Bunun dışında yapılması gereken özel bir şey yok."

Kadın Hastalıkları, Gebelik, Doğum, Anne, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:38

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Sağlık 3 belirtiye dikkat: Gebelik diyabetinin habercisi olabilir - Son Dakika

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