"3. Benim Eserim Senaryo Yarışması"nı kazananlar açıklandı

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Benim Eserim Senaryo Yarışması"nın sonuçları belli oldu.

SETEM'den yapılan açıklamaya göre, yarışmaya gönderilen 61 projeden, Hayat Yapar'ın "Kapı", Murat Taşkınoğlu'nun "Elimdeki Kir Değil" ve Öztürk Miraç Saral'ın "İki Nota" isimli senaryoları çekilmeye değer bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz, SETEM'in kuruluşundan itibaren geçen 19 yılda, yönetmen ve senaristlerin telif haklarını alabilmesi için çaba sarf ettiğine işaret ederek, "Telif hakları bilincini arttırmayı hedefleyen projemizde, üniversitelerle iş birliği içerisindeyiz ve üniversite öğrencileriyle buluşmalar gerçekleştirdik. Bu güne kadar bine yakın öğrenciyle buluştuk. Eylül ayında eğitim programımız kapsamında buluşmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yarışma jürisi, Feza Sınar başkanlığında Mehmet Güleryüz ve Ensar Altay'dan oluştu.

SETEM tarafından profesyonel ekiplerce çekilecek filmler sosyal medyada izleyiciyle buluşacak.