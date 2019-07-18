Son Dakika Haberleri: 3. Berkay Akbaş Sokak Basketbol Turnuvası sona erdi
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3. Berkay Akbaş Sokak Basketbol Turnuvası sona erdi

1 saat önce

İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden Sinoplu üniversite öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş anısına düzenlenen basketbol turnuvası sona erdi.

3. Berkay Akbaş Sokak Basketbol Turnuvası sona erdi, System.String[]
İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden Sinoplu üniversite öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş anısına düzenlenen basketbol turnuvası sona erdi.

2016 yılı Aralık ayında İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 19 yaşındaki Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Sinoplu Berkay Akbaş anısına basketbol turnuvası düzenlendi. Sinop Belediye Başkanlığı ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Barış Manço Parkı yanındaki basketbol sahasında bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbol Turnuvası"nda, 16'sı kadın, 16'sı da erkek olmak üzere 32 takım mücadele etti. Organizasyonda dereceye giren takım ve oyunculara madalya, kupa ve ödülleri, Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, Belediye Başkanı Barış Ayhan, kurum müdürleri, Berkay Akbaş'ın annesi Zeynep Akbaş ve babası Salim Akbaş tarafından verildi.

Final maçı sonrası 3. Geleneksel Berkay Akbaş Organizasyon Tertip Komitesi adına açıklamalarda bulunan Anılcan Acun; "Çok güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. İyi geçti. Her sene üstüne koyarak biraz daha iyisini yaparak çok daha ileriye, çok daha güzel şekilde bu turnuvayı taşımayı düşünüyoruz. Turnuvanın adı ve anlamının önüne geçebilecek herhangi bir sorunda yaşanmadı. Güzel bir organizasyon oldu. Bizden sonraki nesillere bayrağı devredersek, devredebilirsek ki ben bizden sonraki gelecek arkadaşlarımızın da bu organizasyona sahip çıkacağını düşünüyorum. Bütün Sinop halkı şuan da nasıl sahip çıkıyorsa gelecek arkadaşlarım da eminim ki sahip çıkacaktır" dedi. - SİNOP
İstanbul Beşiktaş, Berkay Şahin, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:49 Kaynak: İHA
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