3. Bilim İnsanı Seçme Proje Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

3. Bilim İnsanı Seçme Proje Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

24.05.2021 14:24
3. Bilim İnsanı Seçme Proje Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu, System.String[]

3. Bilim İnsanı Seçme Proje Yarışması (BİSEP) kanser tedavileri başta olmak üzere çok sayıda fark yaratan bilimsel buluşların yarıştığı bir final ile sonuçlandı.

3. Bilim İnsanı Seçme Proje Yarışması (BİSEP) kanser tedavileri başta olmak üzere çok sayıda fark yaratan bilimsel buluşların yarıştığı bir final ile sonuçlandı.

Bahçeşehir Üniversitesi'nden (BAU) yapılan açıklamaya göre, bilimsel alanda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için olanaklar sağlamak amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi himayesinde düzenlenen "3. Bilim İnsanı Seçme Proje Yarışması (BİSEP)" ile geleceğin bilim insanları tıp alanındaki buluşlarıyla kıyasıya yarıştı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve online olarak gerçekleştirilen yarışmada, öğrencilerin tıp alanında ortaya koydukları önemli projeleri ödüllendirildi. Lise öğrencilerinin tıp ve sağlık bilimleri alanında sunduğu projelerin yanı sıra duayen isimler yaptıkları konuşmalarla bilim ışığında öğrencilere yol gösterip, ilham verdi. Yarışmaya 107 proje başvurusu yapıldı. Farklı alanlarda uzman bilim insanları ve akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilen projelerden 12 tanesi online olarak sunum hakkı elde etti.

Vajinit sorunlarına doğal çözüm için jel ve ped üretti

Yarışmada Vajinit Sorunlarına Doğal Çözüm Olabilirliğinin Araştırılması projesiyle birincilik ödülünü elde eden Özel Aden Fen Lisesi'nden Melisa Uysal, "Projemi yapmama sebep olan ilham kaynağım ise kendimde ve ailemde de bu tarz rahatsızlıkların olmasıydı ve ilaç kullanmaya karşı biri olarak bunun üstüne daha çok düştüm. Bu projeyi tercih etmemdeki sebep ise bu konu hakkında kadınların vajinal enfeksiyonlara karşı bir projenin yapılmamış olmasıydı. Ben bu çalışmamda, T. erecta'dan elde edilen ekstraktların kadınlarda adet döngüsü dışında meydana gelen akıntılara sebep olan bazı mikroorganizmalar üzerindeki etkisini araştırdım ve bu akıntıları önlemek için jel ve ped ürettim. Projemi 2019 yılında hazırlamaya başladım ve gün geçtikçe hep üstüne bir şeyler koydum ve şu an bu genç yaşımda bilimsel bir makalem var." ifadelerini kullandı.

Sağlıklı hücrelere zarar vermeden meme kanseri tedavisi

Yarışmada ikinciliği ise "Diş Pulsasından Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerin Meme Kanserine Karşı Etkilerinin Araştırılması" ile İzmir Fen Lisesi'den Neva Akburak ve Sude Ezeroğlu elde etti. Kanserin özellikle de meme kanseri çağın en büyük sorunlarından biri olduğunu belirten Akburak, "Üzerine birçok araştırmalar yapılmış, tedaviler üretilmiş bir hastalık. Ancak bu tedavilerin yan etkileri oldukça fazla. Projemizin amacı da sağlıklı hücrelere zarar vermeden yan etkileri en aza indirerek bir meme kanseri tedavisi oluşturulabilir mi bunu araştırmaktı. Ayrıca, jüri üyeleri soru sorarken bir taraftan biz yarışmacılara da öğretmek istiyorlardı. Sayelerinde yarışmadan çok şey öğrenerek ayrıldım. Ayrıca hem jüriler hem de yarışmadaki görevliler oldukça destekleyicilerdi." açıklamasında bulundu.

Yarışmaya katılacaklara tavsiyelerde de bulunan Akburak, "Projeyi yaparken, sunuyu hazırlarken, sunarken zorlanabilirler. Ancak pes etmesinler. Bir sonuca ulaşsın ya da ulaşmasın o projenin hazırlayanlara ve bilim dünyasına kattıkları çok fazla. O yüzden projelerini hazırlarken kendilerine inansınlar ve büyük bir azimle çalışmalarını sürdürsünler." ifadelerine yer verdi.

Uzaktan göz muayene sistemi geliştirildi

Üçüncülüğü bu yıl iki projenin paylaştığı yarışmada "Kanser Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: miR-191'in SOX4 ve NDST1 Genleriyle İlişkisi ve In Silico İlaç Keşfi" projesiyle Suat Terimer Anadolu Lisesi'nden Berat Demir ödüllendirilirken, diğer proje ise Özel Nakkaştepe Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Çınay Dilibal'ın "Bulut Tabanlı Tıbbi Nesnelerin İnterneti ile Uzaktan Mobil Göz Muayene Sisteminin Geliştirilmesi" oldu.

Biyomedikal ve tıp alanlarını kapsayan disiplinler arası bir projesinde bulut tabanlı tıbbi nesnelerin interneti ile uzaktan mobil göz muayene sistemi geliştiren Dilibal, "Projemin amacı; yaşlı, düşkün ve engelli hastalar başta olmak üzere hastaneye gidemeyen tüm hastaların göz muayenesinin, göz doktoru tarafından uzaktan erişimle mobil çevrimiçi kontrol yöntemi ile gözün ön segmentinde tespit edilen muhtemel hastalık semptomları için erken teşhis olanağı sağlamak ve eş zamanlı muayene gerçekleştirmek. Ayrıca Kovid-19 pandemi döneminde de hastalara risksiz kontrol ve muayene imkanı sunmaktır. İlerdeki hedeflerimden bir tanesi bilim insanı olarak insanlığa faydalı olabilecek bir ürün ortaya çıkarmak, bu nedenle böyle bir yarışmanın konseptini okuyunca artık kendimi bu alanda ilk çalışmalarımı paylaşmanın zamanının geldiğini düşündüm. Sonuçta kazandığım üçüncülük beni motive eden gelecekteki hedeflerime ulaşmamı sağlayacak ana kilometre taşlarından bir tanesi olacak." açıklamasında bulundu.

Bahçeşehir Üniversitesi, Meme Kanseri, Kanser, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 3. Bilim İnsanı Seçme Proje Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz? Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz? Oyuncu Merve Boluğur'dan şaşırtan sözler: Arı olsaydım erkeğin konmasını isterdim Oyuncu Merve Boluğur'dan şaşırtan sözler: Arı olsaydım erkeğin konmasını isterdim Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu

Son Dakika Haberleri
15:38 Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu
15:30 Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim
15:24 Hindistan'da koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak isteyen çift, uçakta düğün yaptı
15:14 Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
15:12 İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak
15:10 Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz?
15:09 Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacak
14:46 Oyuncu Merve Boluğur'dan şaşırtan sözler: Arı olsaydım erkeğin konmasını isterdim
14:31 İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu
14:06 Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı
Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu         
15:38
Hindistan'da koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak isteyen çift, uçakta düğün yaptı Hindistan'da koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak isteyen çift, uçakta düğün yaptı         
15:24
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacak Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemleri esnasında her şeyi çekip yayınlayanlara dava açacak         
15:10
İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu         
14:31
İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!         
14:09
Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi         
13:19
Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu         
12:14
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki!         
10:08
AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti         
09:33
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız         
20:29
Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan         
19:40
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 15:43:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 3. Bilim İnsanı Seçme Proje Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement