3 Bin 130 Güvenlik Görevlisiyle Yaya Uygulaması

3 bin 130 güvenlik görevlisiyle yaya uygulaması Adana'da 3 bin 89 polis, 49 jandarmanın katılımıyla 305 okul önü ve bin 92 normal yaya geçidinde uygulama yapıldı Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı uygulamada yaya ve sürücülere broşür dağıtıldıADANA...

3 bin 130 güvenlik görevlisiyle yaya uygulaması

Adana'da 3 bin 89 polis, 49 jandarmanın katılımıyla 305 okul önü ve bin 92 normal yaya geçidinde uygulama yapıldı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı uygulamada yaya ve sürücülere broşür dağıtıldı



ADANA - Adana'da 3 bin 89 polis, 49 jandarmanın katılımıyla 305 okul önü ve bin 92 normal yaya geçidinde uygulama yapıldı.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74. maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle, "sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar" hükmü getirildi. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çağrısıyla bugün Türkiye'de 81 il ve ilçede mevzuata getirilen bu yeni düzenlenmenin geniş kitlelere duyurulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilerek kampanya başlatıldı.

Kampanya Adana'da Vali Mahmut Demirtaş ve Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kaymakamlar ve komutanların katılımıyla start aldı. Demirtaş ve beraberindeki ekip Süreyya Nihat Oral Ortaokulu önüne gelerek burada ellerinde döviz olan öğrencilerle birlikte yaya yolundan geçti. Bu sırada görevliler trafiği durdurdu. Adana Valisi Demirtaş, yolun karşısına öğrencilerle birlikte güvenli bir şekilde geçtikten sonra yaptığı açıklamada, 305 okul geçidinde ve bin 92 yaya geçidinde 3 bin 81 polis ile 49 jandarmanın görev aldığını belirtti.

Vali Demirtaş, "Bakanlığımızca düzenlenen bu projemiz başlattık. Amacımız sürücülerimize yaya geçidi alışkanlığını edindirmek. Bu eğitimlerimiz yıl boyunca devam edecek. Daha sonraki uygulamalarda kurala uymayan sürücülere ceza verilecek" dedi.

Vali Demirtaş daha sonra sürücülere broşür dağıttı. Vali Demirtaş broşür dağıtırken, sürücüleri de yayalara yol vermeleri ve yaya yolunda durmaları konusunda uyardı.

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