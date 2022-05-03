3 bin 136 uyuşturucu hap Eskişehir'e girmeden ele geçirildi - Son Dakika
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3 bin 136 uyuşturucu hap Eskişehir'e girmeden ele geçirildi

03.05.2022 10:34
3 bin 136 uyuşturucu hap Eskişehir'e girmeden ele geçirildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda 3 bin 136 uyuşturucu hap şehir girişinde ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda 3 bin 136 uyuşturucu hap şehir girişinde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eskişehir'e yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, H.B.'nin kullandığı otomobili Eskişehir- Kütahya çevreyolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde 3 bin 136 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 bin 136 uyuşturucu hap Eskişehir'e girmeden ele geçirildi - Son Dakika


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