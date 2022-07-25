3 BİN 170 METREDEKİ ZİRVEDE 10 BİN KİŞİ TELESKOPLARLA GÖKYÜZÜNÜ İZLEDİ

ERZURUM'da, Avrupa ve Türkiye'nin en büyük teleskobunun bulunduğu 3 Doğu Anadolu Gözlemevi'nin (DAG) eteklerinde gençler teleskoplarla gökyüzünü izledi. Cuma günü başlayıp dün sona eren Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde yaklaşık 10 bin kişi, teleskopların başına geçti. 3 bin 170 metre yükseklikteki tepedeki gözlemevinde TÜBİTAK'ın uzman ekipleri tarafından kurulan 30 teleskop ve 5 ayrı gözlem istasyonunda Ay, Güneş, gezegenler ve yıldızlar gözlendi; 3 gün, 2 gece boyunca 20'den fazla gök cismi görüntülendi.

Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ile Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) katkılarıyla TÜBİTAK koordinasyonunda düzenlendi. Etkinliğin açılışında gençlerle birlikte uzay gözlemi yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tamamlandığında Avrupa'nın en büyük teleskobuna ev sahipliği yapacak DAG'da açıklamalarda bulundu. 4 metre çapında ve 4 ton ağırlığındaki aynanın teleskobun içine yerleştirilmesiyle kurulumunun bu sene içinde tamamlanacağını ifade eden Bakan Varank, 'Bu teleskoba eklediğimiz farklı teknolojilerle Hubble Teleskopu'ndan alabildiğinizden daha yüksek çözünürlükte görüntü almanız mümkün olacak. James Webb Teleskobu gibi kızıl ötesi gözlem yapabilecek. Bir sonraki uzay keşfi bu teleskoptan, Erzurum'dan çıkabilir" dedi.

500 ÇADIR, 10 BİN ZİYARETÇİ

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisini artırmayı hedefleyen Erzurum Gözlem Etkinliği'ne 71 ilden bin 800 kişi katılım için başvurdu, katılan 600 kişi kurayla belirlendi. Gözlem alanına 500'e yakın kamp çadırı kuruldu. Etkinlik süresi boyunca alana yaklaşık 10 bin kişi giriş yaptı. Daha önce gerçekleştirilen Diyarbakır ve Van etkinliklerinde olduğu gibi Erzurum'da da halka açık bölümüne öğrenciler, gençler, aileler ve kadınlar büyük ilgi gösterdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılar, deniz seviyesinden 3 bin 170 metre yükseklikteki Karakaya Zirvesi'nde yıldızları inceleme fırsatı bulan katılımcılar, soğuk havaya rağmen uzayın bilinmeyenlerini keşfe çıktı. TÜBİTAK'ın uzman ekipleri tarafından kurulan 30 teleskop ve 5 ayrı gözlem istasyonunda Ay, Güneş, gezegenler ve yıldızlar gözlemlendi. 3 gün, 2 gece boyunca 20'den fazla gök cismi görüntülendi, 10 saatin üzerinde gökyüzü anlatımı yapıldı.

AKADEMİK SOHBETLERDEN UÇURTMA ŞENLİĞİNE

Konferans salonu olarak kurulan etkinlik çadırında, bilim insanları tarafından Antalya'da bulunan TUG (TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi) ve Erzurum'da kurulumu süren DAG'ın tanıtımı yapıldı. Gözlem etkinliği süresince gündüz saatlerinde çeşitli atölye çalışmaları, akademik sohbetler, teleskopla gözlemler, deneyler gibi farklı etkinlikler gerçekleştirildi. Konaklı Kayak Merkezindeki etkinlik alanına kurulan stantlarda ise ebru ve hüsnühat sanatı, müzik, sokak tiyatrosu, uçurtma şenliği ve kitap okuma etkinlikleri de düzenlendi. Bilek güreşi, flor curling, dart, geleneksel okçuluk ve unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları gibi sportif faaliyetler de yapıldı.

SON DURAK ANTALYA OLACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilk olarak TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisinin 1998 yılında başlattığı ve Antalya Saklıkent'te düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Etkinliğini Anadolu'nun farklı şehirlerine yayarak her yaştan gökyüzü meraklısını bir araya getiriyor. Turgut Uyar'ın şiirinden esinlenerek oluşturulan, 'Göğe Bakma Durağı' mottosuyla düzenlenen gökyüzü gözlem etkinlikleri Diyarbakır, Van ve Erzurum'un ardından 18-21 Ağustos'ta Antalya'da final yapacak.