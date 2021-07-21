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3 BİN 180 RAKIMDAKİ 'GÖKYÜZÜNÜN KESKİN GÖZLERİ? BAYRAMDA DA GÖREVDE - Son Dakika

3 BİN 180 RAKIMDAKİ 'GÖKYÜZÜNÜN KESKİN GÖZLERİ? BAYRAMDA DA GÖREVDE

21.07.2021 11:40

TÜRKİYE'nin en yüksek ikinci hava radar üssü olan, Van'ın Muradiye ilçesindeki Pirreşit Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli askerler, Kurban Bayramı'nı da görevlerinin başında geçiriyor.

TÜRKİYE'nin en yüksek ikinci hava radar üssü olan, Van'ın Muradiye ilçesindeki Pirreşit Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli askerler, Kurban Bayramı'nı da görevlerinin başında geçiriyor. Havadan ve karadan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı sınırları koruyan 'gökyüzünün keskin gözleri' bayramın ilk günü kurban kesip, arkadaşlarıyla bayramlaştı.

Türkiye'nin 3 bin 180 rakımlı en yüksek ikinci hava radar üssü olan Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı'na bağlı Pirreşit Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli askerler, bölgelerinde kuş uçurtmuyor. NATO'ya bağlı olarak görev yapan, Muradiye ilçesindeki İran sınırına kuş uçuşu 27 kilometre mesafedeki hava radar üssü, son teknolojiye sahip. Mehmetçik, hava radar üssünde gökyüzünden gelebilecek her türlü tehdide karşı halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 24 saat gözetleme ve keşif yapıyor. Zorlu arazi şartlarına rağmen sınırdan gelebilecek her türlü hava tehdidine karşı görev başında olan askerler, vatan savunması için Kurban Bayramı'nı ailelerinden ayrı olarak geçirdi. Askerler, önce silah arkadaşlarıyla bayramlaştı ardından da dualar eşliğinde kurban kesti. Nöbet tutan askerler, ailelerini arayarak bayramlaştı.

Pirreşit Hava Radar Kıta Komutanı, Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyor, tüm İslam aleminin ve ailemin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Pirreşit Hava Radar Kıta Komutanlığı 3 bin 180 rakımlı Türkiye'nin en doğusundaki en yüksek radarıdır. İran'a uzaklığı yaklaşık 30 kilometre civarındadır. Radarımızın görevi vatanımızı ve milletimizi her türlü düşman hava unsurlarından korumak ve tanımlanmış hava resmini barışta ve savaşta süratli ve emniyetli bir şekilde stratejik bir seviyede karar verebilecek komuta kademesine 724 esasına dayanarak iletmektir diye konuştu.

Üs bölgesinde görevli Tim Komutanı ise 24 saat esasına göre vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için vatan savunması yaptıklarını belirterek, Görevimiz, havadan ve karadan yapılabilecek her türlü tehdit ve saldırıyı önceden en iyi şekilde tespit ve teşhis ederek en hızlı şekilde bertaraf etmektir dedi.

3 BİN 180 RAKIMDAKİ 'GÖKYÜZÜNÜN KESKİN GÖZLERİ? BAYRAMDA DA GÖREVDE
3 BİN 180 RAKIMDAKİ 'GÖKYÜZÜNÜN KESKİN GÖZLERİ? BAYRAMDA DA GÖREVDE
3 BİN 180 RAKIMDAKİ 'GÖKYÜZÜNÜN KESKİN GÖZLERİ? BAYRAMDA DA GÖREVDE
3 BİN 180 RAKIMDAKİ 'GÖKYÜZÜNÜN KESKİN GÖZLERİ? BAYRAMDA DA GÖREVDE

Kurban Bayramı, Muradiye, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 BİN 180 RAKIMDAKİ 'GÖKYÜZÜNÜN KESKİN GÖZLERİ? BAYRAMDA DA GÖREVDE - Son Dakika


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