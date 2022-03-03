3 bin 189 şehit yakını ve gaziye 4 milyon 789 bin lira destek - Son Dakika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'ndan 3 bin 189 şehit yakını ve gaziye bu ay toplam 4 milyon 789 bin 500 lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın, 15 Temmuz darbe girişimi, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gazilere aylık maddi destek sağladığı anımsatıldı.Bu kapsamda halen toplam 3 bin 189 kişiye aylık 1500'er lira ödendiği belirtilen açıklamada, "15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınları ile 15 Temmuz gazilerine bu ay toplam 4 milyon 468 bin 500 TL ödendi. İstanbul Beşiktaş'ta 2016'da düzenlenen terör saldırısında şehit olanların yakınları, gaziler ve sivil terör mağdurlarının hesaplarına da bu ay 138 bin TL yatırıldı. Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gaziler için toplanan ve vakıf hesabına aktarılan meblağdan Mart 2022'de toplam 183 bin TL ödeme yapıldı. Böylece Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mart 2022'de tüm hak sahiplerine toplam 4 milyon 789 bin 500 TL ödemede bulundu. Vakıf kurulduğu günden bu yana tüm hak sahiplerine toplam 104 milyon 14 bin TL destek sağladı" denildi.