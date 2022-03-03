3 bin 189 şehit yakını ve gaziye 4 milyon 789 bin lira destek - Son Dakika
Üye Girişi

3 bin 189 şehit yakını ve gaziye 4 milyon 789 bin lira destek

03.03.2022 10:47
3 bin 189 şehit yakını ve gaziye 4 milyon 789 bin lira destek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'ndan 3 bin 189 şehit yakını ve gaziye bu ay toplam 4 milyon 789 bin 500 lira ödeme yapıldığını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'ndan 3 bin 189 şehit yakını ve gaziye bu ay toplam 4 milyon 789 bin 500 lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın, 15 Temmuz darbe girişimi, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gazilere aylık maddi destek sağladığı anımsatıldı.Bu kapsamda halen toplam 3 bin 189 kişiye aylık 1500'er lira ödendiği belirtilen açıklamada, "15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınları ile 15 Temmuz gazilerine bu ay toplam 4 milyon 468 bin 500 TL ödendi. İstanbul Beşiktaş'ta 2016'da düzenlenen terör saldırısında şehit olanların yakınları, gaziler ve sivil terör mağdurlarının hesaplarına da bu ay 138 bin TL yatırıldı. Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gaziler için toplanan ve vakıf hesabına aktarılan meblağdan Mart 2022'de toplam 183 bin TL ödeme yapıldı. Böylece Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mart 2022'de tüm hak sahiplerine toplam 4 milyon 789 bin 500 TL ödemede bulundu. Vakıf kurulduğu günden bu yana tüm hak sahiplerine toplam 104 milyon 14 bin TL destek sağladı" denildi.


YORUMLAR
500
ATO, Azerbaycan'daki şehit yakınlarına yönelik projeye destek verdi ATO, Azerbaycan'daki şehit yakınlarına yönelik projeye destek verdi Şubat ayında fiyatı en çok artan karnabahar 15 TL'den alıcı buluyor Şubat ayında fiyatı en çok artan karnabahar 15 TL'den alıcı buluyor

Türk Lirası, Türkiye, Terör, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 bin 189 şehit yakını ve gaziye 4 milyon 789 bin lira destek - Son Dakika


Son Dakika
10:39 1 milyon Ukraynalı mülteci Avrupa'ya dağıldı!
10:28 Toplu mezarlar Rus askerinin cansız bedeni ile doluyor!
10:24 Kiracıların beklediği zam oranı belli oldu! Ev sahipleri en fazla yüzde 25,98 zam yapabilecek
10:22 Rusların ele geçirdiği Kherson şehri "Ukrayna'nın dünyaya açılan kapısı" olarak biliniyor
10:19 Manchester United Löw'ü yanında görmek istiyor! Fenerbahçe bu durumda ne yapıyor?
10:15 Isparta'da kabus geri dönüyor: Kar geldi, elektrikler gitti! Muhtar, mahalleliyi tellere kar topu atmaya çağırdı
10:08 Yol ortasında dehşet saçtı, husumetlisini planlayarak öldürdü!
10:06 Son dakika: şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜFE yüzde 4,81 yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 54,44'e çıktı
10:03 Baba olmaya hazırlanan Selahattin Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümen ile poz verdi!
09:54 Zelenskiy, 15 Ukraynalı askere Kahramanlık unvanı verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 10:55:53. #1.12#
SON DAKİKA: 3 bin 189 şehit yakını ve gaziye 4 milyon 789 bin lira destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement