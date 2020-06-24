3 bin 200 rakımda gün batımı manzarası görenleri mest etti - Son Dakika

3 bin 200 rakımda gün batımı manzarası görenleri mest etti

- 3 bin 200 rakımda gün batımı manzarası görenleri mest etti Erzurum'da 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağının zirvesinde gün batımı görenleri kendine hayran bıraktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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