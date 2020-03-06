3 Bin 200 rakımda karla mücadele çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 Bin 200 rakımda karla mücadele çalışması - Son Dakika

3 Bin 200 rakımda karla mücadele çalışması

6 saat önce

Bitlis'te karla mücadele çalışmaları aralıksız yürütülürken, kar kalınlığı yer yer 5 metreyi bulan bölgelerde ekipler güçlükle ilerliyor.

3 Bin 200 rakımda karla mücadele çalışması, System.String[]

Bitlis'te karla mücadele çalışmaları aralıksız yürütülürken, kar kalınlığı yer yer 5 metreyi bulan bölgelerde ekipler güçlükle ilerliyor.


Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, Hizan'a bağlı Karlıtepe köyünde kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu 3 bin 200 rakımlı mevkide çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının durmasının ardından kapanan köy yollarında çalışmalarını aralıksız sürdüren il özel idaresi ekipleri, kapalı kalan son yer olan Karlıtepe köyünün yolunda 2 günden beridir çalışma yürütüyor.


28 kilometrelik yolda yer yer kar kalınlığı 5 metreye ulaşıyor. İş makinesinin bile kar kütleleri arasında kaybolduğu köy yolu, çığ tehlikesi nedeniyle uzun zaman kapalı kaldı. Havaların düzelmesiyle birlikte karla mücadele çalışmasına başlayan ekipler, 3 gün süren çalışma sonucunda yolu ulaşıma açacak.


Çalışmaları yerinde inceleyen Hizan Merkez Şantiye Şefi Behzat Altun, Hizan'da 81 köy ve 183 mezra ile birlikte 360 kilometrelik yol ağlarının bulunduğunu söyledi. Karlıtepe yolunun çığ tehlikesi ve fırtına yüzünden bugüne kadar açılamadığını belirten Altun, "Hizan'da bu yılın son karla mücadele çalışmamızı yapıyoruz. Karlıtepe 28 kilometrelik bir yol ağına sahip. 3 bin 200 rakımlı bir bölgededir. 3 metreden başlayarak yükseklere çıktıkça kar kalınlığı 5 metreye kadar yükseliyor. Çığ ve tehlikeli olmasından dolayı açmamıştık. Hizan ilçemizde 360 kilometrelik bir yol ağımız var. Gece gündüz demeden yollarımızı açık tutmak ve vatandaşa hizmet etmek için çalışıyoruz. Hizan ilçesinde 2 ayrı şantiyede 10 iş makinesi ile 81 köy 183 mezraya hizmet veriyoruz" dedi. - BİTLİS

Bitlis, Hizan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:12 Kaynak: İHA
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