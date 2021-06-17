"3 Bin 200'Ün Üzerinde Bombalı Eylem Engellendi" - Son Dakika

VALİ GÜL, GÜVENLİ BÖLGEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI ANLATTI

"3 BİN 200'ÜN ÜZERİNDE BOMBALI EYLEM ENGELLENDİ"

Gaziantep Valisi Davut Gül, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan El-Bab'ta, basın mensupları ile bir araya gelerek güvenli bölgede yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Suriye Göçmenleri Uyum Sürecinde Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu Projesi çerçevesinde medya mensuplarıyla güvenli bölge ziyareti düzenlendi.

El-Bab Akil Tepe Üs Bölgesi'nde, güvenli bölgede hayatın normalleşmesi kapsamında yürütülen çalışmaları anlatan Vali Gül, Türkiye'nin kendi güvenliği için burada bulunduğunu belirterek 2 bin 400'ün üzerinde teröristin ele geçirildiğini ve 3 bin 2 bombalı eylemin engellendiğini söyledi.

Akil Tepe'nin daha önce DAEŞ'in karargahı olduğunu ve Fırat Kalkanı Operasyonu ile terörden temizlendiğini kaydeden Vali Gül, "Akil Tepedeyiz. Akil Tepe, güvenli bölge olmadan önce DEAŞ'ın karargah olarak kullandığı bir yerdi. Öncesinde de burada yerleşim yerleri ve küçük bir hastane vardı. DAEŞ'in buraya gelmesi ile beraber hastane imha edildi ve burada yaşayan yerli halk da dışarı çıkarıldı. Bizim Fırat Kalkanı Operasyonu ile birlikte burada güvenlik kuvvetlerimiz konuşlandırıldı ve hem yatak kapasitesi hem nitelik olarak eskisinin çok çok üzerinde bir hastane yapıldı. Buradaki yerli halkın da bizden önce boşaltılanların da ev yapacağı alanlar tespit edildi. Böylelikle hem vatandaşın mağduriyeti ortadan kalktı hem de sağlık hizmetinin verileceği çok güzel bir hastane yapıldı" dedi.

HER ŞEY SIFIRDAN YENİDEN YAPILDI

KENDİNİ ÇEVİREN DÜNYAYA AÇIK BİR SİSTEMİMİZ VAR

Dört sene önceye göre buradaki hemen hemen her şeyin sıfırdan yapıldığını dile getiren Gül, "Elektrik, su, altyapı, internet hepsi DEAŞ zamanında imha edilmiş ve bunların sıfırdan kurulması da belli bir zaman aldı. Fiziki eksikliklerin dışında da bir yapı oluşturulmaya çalışıldı. Nedir bunlar; nüfus hizmetleri, tapu hizmetleri, sağlık, eğitim hizmetleri, engelliler, yetimler, yaşlılar ile ilgili hizmetler. Bir yandan Türkiye Cumhuriyeti'nin danışmanlığı bir yandan sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile buradaki meclislerin koordinesinde çok güzel bir işbirliği içerisinde çalışma yapılıyor. Eksikler olmakla birlikte gerek konut, gerek altyapı, gerek vatandaşların diğer ihtiyaçları anlamında kendini çeviren dünyaya açık bir sistemimiz var" diye konuştu.

TÜRKİYE SAMİMİ OLARAK TERÖRLE MÜCADELE EDEN ÜLKELERİN BAŞINDA GELİYOR

Türkiye'nin samimi olarak terörle mücadele eden ülkelerin başında geldiğini ifade eden Gül, "Bizim burada olma amacımız biliyorsunuz bir kısmında DAEŞ bir kısmında PYD'nin burada bir devletçik oluşturma niyeti vardı. Dolayısıyla da bizim sınırımızın yanında bir terör devleti ile komşu olma ihtimalimiz yok. Sebeplerden bir tanesi buydu. İkincisi bir göç baskısı vardı. Şu an El-Bab'ta, Cerablus'ta ve güvenli bölgelerin tamamında İdlip dahil edersek 4 milyona yakın evinden, yurdundan koparılmış kişi var. Bu 4 milyon kişinin Türkiye'ye gelmesi bizim kolay kaldıracağımız bir yük değildi. Ondan dolayı hem 4 milyon insanı burada tutmak hem bir terör devletine müsaade etmemek hem de terörle mücadele etmek için biz buradayız. Yaklaşık 10 yıldan fazla süredir insanı boyutu anlamında Türkiye'nin verdiği sınav bütün dünyanın parmakla gösterdiği bir sınav olmuş oldu. Türkiye samimi olarak terörle mücadele eden üç beş ülkeden bir tanesi. Terörün kaynağının ne olduğuna, kim olduğuna bakmadan bütün terör örgütleri ile mücadele eden ülkelerin başında Türkiye geliyor"

2 BİN 400'ÜN ÜZERİNDE TERÖRİST ELE GEÇİRİLDİ

Vali Gül, "Bu süreç içerisinde 2 bin 400'ün üzerinde DAEŞ'lı, PKK'lı, PYD'li teröriste ele geçirildi. 3 bin 2 bombalı eylem engellenmiş oldu. Biz burada olmasak, Türkiye burada danışmanlık hizmeti vermese belki bazıları Türkiye'nin içerisinde patlayacaktı. O açıdan Türkiye'nin güvenliği bu bölgelerden başlıyor. Ayrıca 300'ün üzerinde de engelleyemediğimiz bombalı eylemler oldu. Kimi zaman pazar yeri, kimi zaman hastane gibi sivil vatandaşların yoğun olduğu yerlerde zaman zaman terör örgütleri tarafından çeşitli eylemler yapılmaya çalışılıyor. Ama Türkiye'deki bilgi, birikim ve tecrübemizin hepsini danışman timlerimiz aracılığı ile buraya yansıtıyoruz. Burada bizim yaptığımız daha çok eğitim, koordinasyon, buradaki Şurtaların (Yerel Polis Teşkilatı) eğitimi, bizim jandarma timlerimiz eğitimini veriyor. Yine özellikle kamera sisteminin kurulması, diğer güvenlikteki branşlaşma da dahil olmak üzere her alanda çalışmalarımız da devam ediyor" şeklinde konuştu.

Ticaretin canlanması noktasında da çalışmaların yürütüldüğüne değinen Gül, "Burada, Türkiye'deki gibi Ticaret Odaları, Sanayi Odaları gibi meslek odaları kuruldu. Ayrıca Organize Sanayi Bölgeleri, küçük sanayi siteleri oluşturulmaya başlandı. Burada Türkiye'nin yaptığı ise koordinasyonu sağlamak. Meclis kendi kararlarını kendisi veriyor. Meclislerinde yönetimler var. Bunlar, belediye hizmetlerini biraz daha genişletilmiş şekilde mahalli ihtiyaçların tamamını karşılıyorlar" dedi.