3 bin 212 araç kontrol edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 3 bin 212 araç kontrol edildi - Son Dakika

3 bin 212 araç kontrol edildi

6 saat önce

Gaziantep'te yapılan trafik kontrollerinde 3 bin 212 araç kontrol edilirken, 46 araç trafikten men edilerek 2 sürücü belgesine de el konuldu.

3 bin 212 araç kontrol edildi, System.String[]

Gaziantep'te yapılan trafik kontrollerinde 3 bin 212 araç kontrol edilirken, 46 araç trafikten men edilerek 2 sürücü belgesine de el konuldu.


Gaziantep'te 8 Şubat 2020 Cumartesi günü il merkezi ve şehirlerarası karayollarında trafik kontrolleri yapıldı. Ekipler tarafından yapılan trafik kontrollerinde 3 bin 212 araç kontrol edilirken 46 araç trafikten men edilerek 2 sürücü belgesine de el konuldu.


Kontroller kapsamında trafik güvenliği ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 13 araç sürücüsüne ve plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 313 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 170 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 6 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan, 3 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 6 yayaya trafik ışıklarına uymamaktan, 182 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 695 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:54 Kaynak: İHA
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