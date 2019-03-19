3 Bin 24 Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şahıs Tutuklandı
1 saat önce
İstanbul'dan Samsun'a 3 bin 24 adet uyuşturucu etkisi bulunan ilaç getiren ve yolcu otobüsünden inerken polis tarafından yakalanan şahıs mahkemece tutuklandı.
İstanbul
'dan Samsun
'a 3 bin 24 adet uyuşturucu etkisi bulunan ilaç getiren ve yolcu otobüsünden inerken polis tarafından yakalanan şahıs mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy
ilçesi Atatürk Bulvarı
Kerimbey Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, İstanbul'dan Samsun'da yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği istihbaratını aldı. Polis
ekipleri, takibe aldıkları M.B.'yi yolcu otobüsünden indiği sırada yakalayarak gözaltına aldı. M.B.'nin valizinde yapılan aramada 3 bin 24 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.B., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:10 Kaynak: İHA
16 Yaşındaki Kızı Öperek Taciz Eden Sapığın Cezası 6 Yıl 8 Aya İndirildi
İstanbul, Dolar Bazında Alım Gücü Düşen Şehirler Arasında Birinci Sırada
Fethullah Gülen'in Kardeşi Salih Gülen, Saklandığı Evde Ölü Bulundu
THY Pilot Arayışlarına Hız Verdi! İlanlar Haziran Ayında Yayınlanacak