Son Dakika Haberleri: 3 bin 242 kişi sorgulandı, aranan 49 şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa 3 bin 242 kişi sorgulandı, aranan 49 şahıs yakalandı - Son Dakika

3 bin 242 kişi sorgulandı, aranan 49 şahıs yakalandı

6 saat önce

Samsun'da yapılan 'Huzur Güven Uygulaması' kapsamında 3 bin 242 kişi sorgulandı, aranan 49 şahıs yakalandı.

3 bin 242 kişi sorgulandı, aranan 49 şahıs yakalandı, System.String[]

Samsun'da yapılan 'Huzur Güven Uygulaması' kapsamında 3 bin 242 kişi sorgulandı, aranan 49 şahıs yakalandı.


Ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile müşterek olarak bugün gündüzün başlangıç saati esas alınarak saat 14.00'e kadar Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Huzur Güven Uygulaması" icra edildi.


Uygulama önceden adresleri tespit edilmiş aranan şahısların ev, iş yeri ve araçlarında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Sorumluluk bölgesinde aranan şahıs adresi tespit edilemeyen ekiplerce kendi bölgelerinde öne çıkan hususların kontrolü yapıldı.


269 personelin katıldığı uygulama neticesinde; 3 bin 242 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs yakalandı, Kabahatler Kanunu'na göre 4 şahsa 459 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca uygulama neticesinde 1 tabanca ele geçirildi. - SAMSUN

Emniyet Genel Müdürlüğü, Samsun, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:47 Kaynak: İHA
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