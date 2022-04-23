3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak - Son Dakika
Üye Girişi

3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak

23.04.2022 17:52
3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, 81 ilde istihdam edilmek üzere 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını bildirdi.

Polis Akademisi Başkanlığı, 81 ilde istihdam edilmek üzere 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını bildirdi.

Akademinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında, Emniyet Hizmetleri Sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek üzere 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alınacak.

81 il valiliğinde istihdam edilecek bekçiler, en az lise ve dengi okul mezunu olacak.

Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları ileri bir tarihte açıklanacak.

YORUMLAR
500
Hindistan, vatandaşlarına Pakistan'daki eğitim kurumlarında okumamaları çağrısı yaptı Hindistan, vatandaşlarına Pakistan'daki eğitim kurumlarında okumamaları çağrısı yaptı Hasankeyf'te 100 kadının istihdam edebileceği Hanımeli Kadın Kooperatifi açıldı Hasankeyf'te 100 kadının istihdam edebileceği Hanımeli Kadın Kooperatifi açıldı

Polis Akademisi Başkanlığı, İstihdam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak - Son Dakika


Son Dakika
17:55 İBB Genel Sekreter Yardımcı Polat: Ayasofya'da durumu kutsiyetine ve tarihsel değerine hakaret seviyesine doğru gidiyor
17:47 AK Partili vekilden sevindiren haber: En kısa sürede asgari ücretlerde iyileştirmeler olacak
17:39 Annesi dışarıda kardeşini aramaya gidince engelli çocuk patlattığı torpille evi kül etti
17:27 Yılmaz Vural'a yöneltilen "Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?" sorusuna verdiği cevap güldürdü
17:25 Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı!
17:17 Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United'ın kendini toparlaması lazım
17:08 Dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıkınca anında sildiler!
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
16:18 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı!
16:17 İlber Ortaylı İspanya'ya gitti, keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 18:00:12. #1.12#
SON DAKİKA: 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement