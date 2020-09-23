3 bin 300 nüfuslu belde karantinaya alındı - Son Dakika

3 bin 300 nüfuslu belde karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar merkeze bağlı 3 bin 300 nüfuslu Gebeceler beldesinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle karantina kararı alındı.

Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıha Meclisi Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda merkez ilçeye bağlı Gebeceler Kasabasının artan vaklar nedeniyle karantinaya alınmasına karar verildi. Dün gece yarısı itibariyle uygulanmaya karar kapsamında, beldeye de giriş ve çıkışlar durduruldu.

Beldenin girişinde görev alan Jandarma ekipleri özel durum dışında kimsenin beldeden çıkmasına izin vermiyor. Lokanta, restoran, pide fırını gibi yerlerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu Gebeceler Beldesi'nde sadece ekmek fırınları ve bakkallar açık olacağı bildirildi. Berber ve kuaförler de faaliyetleri durdurulurken, park ve bahçelerde yürümek, piknik yapmak da yasaklandı. Öte yandan karantina süresi boyunca halk pazarının da kurulmayacağı belde de kahvehaneler ve toplu taşımalarda yasaklandı.