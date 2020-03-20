3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi alınan 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A, S.U, İ.A, S.S. ve N.B. sevk edildikleri hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:04 Kaynak: AA

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