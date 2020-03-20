3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi
6 saat önce
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi alınan 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A, S.U, İ.A, S.S. ve N.B. sevk edildikleri hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:04 Kaynak: AA
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