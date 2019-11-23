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3 bin 500 öğretmen, Başkan Akgün ile bir araya geldi

6 saat önce

3 bin 500 öğretmen, Başkan Akgün ile bir araya geldi Geleneksel öğretmen balosuna 3 bin 500 öğretmen katıldıİSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Öğretmenler Günü balosu, 3 bin 500 öğretmenin katılımıyla gerçekleşti.

3 bin 500 öğretmen, Başkan Akgün ile bir araya geldi

Geleneksel öğretmen balosuna 3 bin 500 öğretmen katıldı

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Öğretmenler Günü balosu, 3 bin 500 öğretmenin katılımıyla gerçekleşti.

Öğretmenler Günü dolayısıyla Büyükçekmece Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Öğretmenler Günü balosu, TÜYAP Fuar Merkezi'nde 3 bin 500 öğretmenin katılımıyla gerçekleşti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, öğretmenleri kapıda karşılayarak, tek tek selamlaşıp kısa sohbet etti. Ardından programın başlamasıyla birlikte Başkan Akgün tarafından Büyükçekmece'deki en genç öğretmen ile en kıdemli öğretmene plaket takdim edildi. Akabinde Başkan Akgün'e, Emekli Öğretmenler Derneği tarafından çiçek hediye edildi. Programın sonunda ise Türk Sanat Musikisi ile öğretmenlere dinleti gerçekleştirildi.

"Öğretmenler, ülkemizin geleceğinin mimarları"

Öğretmenleri geleceğin mimarı olarak tanımlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece Belediyesi'nin hiç ara vermeden yapmış olduğu iki önemli kutlama vardır. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü ve Öğretmenler Günümüzdeki öğretmenlerle buluşmamız. Bu akşam 3 bin 500 öğretmenimizle TÜYAP Fuar Merkezimizde öğretmenler gününü kutluyoruz. Başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimize rahmet ve şükranla anıyoruz. Öğretmenler, ülkemizin geleceğinin mimarları. Esasında toplum mimarıdır her bir öğretmen. Çünkü yeni nesilleri büyütüp, onlara şekil veren öğretmenlerdir" ifadelerini kullandı.

3 bin 500 öğretmen, Başkan Akgün ile bir araya geldi

Büyükçekmece, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
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