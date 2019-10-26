Son Dakika Haberleri: 3 bin 500 rakımda içme suyu çalışması
Son Dakika Güncel 3 bin 500 rakımda içme suyu çalışması

3 bin 500 rakımda içme suyu çalışması

1 saat önce

Hakkari Belediyesi, 3 bin 500 rakımındaki Berçelan Yaylasında tespit edilen yeni su kaynaklarını kente ulaştırmak için soğuk havaya rağmen yoğun çalışma yürütüyor.

3 bin 500 rakımda içme suyu çalışması, System.String[]

Hakkari Belediyesi, 3 bin 500 rakımındaki Berçelan Yaylasında tespit edilen yeni su kaynaklarını kente ulaştırmak için soğuk havaya rağmen yoğun çalışma yürütüyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, vatandaşların çetin geçen kış mevsiminde su sıkıntısı yaşamaması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, yaz mevsiminde debisi düşen suya ilave olarak yeni kaynaklar tespit etti.

Soğuk havaya rağmen 3 bin 500 rakımda çalışma başlatan ekipler, yeni su kaynaklarını borular döşeyerek ana şebekeye bağladı.

Çalışmaların ardından suyun şehir merkezine aktarılmasıyla birlikte kış mevsiminde yaşanacak su sıkıntısının önüne geçilecek.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Erhan Okay, şehrin kış aylarında susuz kalmaması için tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

15 personel ve 5 araç ile 3 bin 500 rakımlı Berçelan yaylasında ilave içme suyu kaynağının aktarılması için çalışma başlattıklarını belirten Okay, şöyle konuştu:


"Bu mevsimde su kaynakları azaldığı için belediyenin kendi imkanları ile vatandaşlarımızın susuz kalmaması için tespit ettiğimiz kaynakları toplayıp 150'lik borular döşeyerek şehir şebekesi ishale hattına bağladık. Topladığımız çeşmeleri ana şebekeye verdikten sonra yapacağımız klorlamanın ardından şehir merkezine suyu aktaracağız. Otluca Golan bölgesi ve Şeyh Musa deresinde de çalışmalarımız devam ediyor."

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:40 Kaynak: AA
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