3 bin 500 yıllık kentte kar keyfi - Son Dakika

Uzun yıllar sonra merkezi mahalleleri karla buluşan Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatandaşlar karın keyfini 3 bin 500 yıllık antik kentte çıkardı. Kartopu oynayıp kardan adam yapan Bodrumlular doyasıya eğlendi.

Bodrum'un kırsal mahallelerinin yanı merkezi mahallelerinin yüksek kesimlerini beyaz örtüye bürüyen kar, ilçede yaşayanları sevindirdi. Karlar altında kalan Pedasa Antik Kenti'nin bulunduğu bölge, vatandaşların karın keyfini yaşayabilmeleri için mülk sahibi tarafından ziyarete açıldı.

Araçları ile ailecek bölgeye giden Bodrumlular, kente çıkan yolun karlı olması sebebiyle zaman zaman ilerlemekte güçlükle ilerledi. Kartopu oynayan, kardan adam yapan çocuklar ve büyükler, ilçede nadir yaşanan doğa olayının tadını doyasıya çıkardı.

Sabah tepelerde kar görür görmez araçlarına binip antik kente geldiklerini söyleyen Bodrumlular, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Çocuğu ile bölgeye gelen Günay Demir, yaptığı açıklamada "Buraya çocuğumu küçükken getirdim. Ben Trabzon'dan geleli 10 yıl oldu. Kar görmemişti, ilk defa kar gördü. Çok sevinçli. Ben rahatsızım ama onun için buraya çıktım. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyordu, hep televizyonlarda görüyordu. 'Anne nasıl, anne nasıl?' diye soruyordu. Ondan çıkarttım şimdi karın keyfini çıkarıyor. Çok güzel bir şey, kar berekettir." diye konuştu.

İlkokul öğrencisi Alp Öner karla oynadığı için çok sevinçli olduğunu ifade ederek "Bodrum'a kar yağdı, çok sevindim. En son bir yıl önce kara gitmiştim." dedi.

(Hamdi Yörür/İHA)