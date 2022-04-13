3 BİN 550 RAKIMLI ARTOS DAĞI'NDA SNOWBOARD KEYFİ - Son Dakika
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3 BİN 550 RAKIMLI ARTOS DAĞI'NDA SNOWBOARD KEYFİ

13.04.2022 14:53

VAN'ın Gevaş ilçesindeki 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı'na tırmanan snowboard tutkunu iki arkadaş, karlı zirveden kayayarak adrenalin yaşadı.

VAN'ın Gevaş ilçesindeki 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı'na tırmanan snowboard tutkunu iki arkadaş, karlı zirveden kayayarak adrenalin yaşadı.

Van kent merkezinde yaşayan Mehmet Zeki Siyahtaş ile Şahabettin Gün, snowboard yapmak için Gevaş ilçesindeki 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı'nın zirvesine tırmandı. Yaklaşık 4,5 saatlik zorlu tırmanışın ardından karla kaplı zirveye ulaşan iki arkadaş, bir süre Van Gölü'nün eşsiz manzarası izledi. Ardından iki arkadaş, snowboard ile adrenalin dolu bir iniş yaptı. Siyahtaş ve Gün kayarken çektikleri görüntüleri de kendi sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Şahabettin Gün, her yıl nisan ayında Artos Dağı'na tırmanışın bu yıl yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu güzel manzara karşısında snowboardla kayıyoruz. Anlatılmaz bir güzellik ve adrenalin dolu bir iniş oluyor? dedi

Mehmet Zeki Siyahtaş ise, 'Müthiş bir manzara, müthiş bir doğa var. Güzel bir gün oldu. Her yıl yaptığımız güzel bir tırmanış. Bu üçüncü yılımız etkinliği oldu. En güzel tarafı da snowboard ile inmek. Tabii bunu yıllardır snowboard yapabilen deneyimli arkadaşlara öneriyoruz. Önce küçük küçük tırmanışlar yapıp, öyle inmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

3 BİN 550 RAKIMLI ARTOS DAĞI'NDA SNOWBOARD KEYFİ
3 BİN 550 RAKIMLI ARTOS DAĞI'NDA SNOWBOARD KEYFİ
3 BİN 550 RAKIMLI ARTOS DAĞI'NDA SNOWBOARD KEYFİ
3 BİN 550 RAKIMLI ARTOS DAĞI'NDA SNOWBOARD KEYFİ
3 BİN 550 RAKIMLI ARTOS DAĞI'NDA SNOWBOARD KEYFİ
3 BİN 550 RAKIMLI ARTOS DAĞI'NDA SNOWBOARD KEYFİ
3 BİN 550 RAKIMLI ARTOS DAĞI'NDA SNOWBOARD KEYFİ
3 BİN 550 RAKIMLI ARTOS DAĞI'NDA SNOWBOARD KEYFİ
3 BİN 550 RAKIMLI ARTOS DAĞI'NDA SNOWBOARD KEYFİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 BİN 550 RAKIMLI ARTOS DAĞI'NDA SNOWBOARD KEYFİ - Son Dakika


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