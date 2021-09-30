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3 bin 600 kilometre uzaklıktan gelen öğrenciler ilk aşılarını olmaya başladı - Son Dakika

3 bin 600 kilometre uzaklıktan gelen öğrenciler ilk aşılarını olmaya başladı

30.09.2021 16:57
3 bin 600 kilometre uzaklıktan gelen öğrenciler ilk aşılarını olmaya başladı, System.String[]

Türkiye'de yabancı öğrencinin en yoğun olduğu üniversitelerin başında gelen Karabük Üniversitesi'nde 3 bin 600 kilometre uzaklıktan gelen öğrenciler covid aşısına yoğun ilgi gösteriyor.

Türkiye'de yabancı öğrencinin en yoğun olduğu üniversitelerin başında gelen Karabük Üniversitesi'nde 3 bin 600 kilometre uzaklıktan gelen öğrenciler covid aşısına yoğun ilgi gösteriyor.

Yaşanan pandemiden dolayı uzun bir aradan sonra yeniden kapılarını açan üniversitelerde 2021-2022 akademik dönemi başladı. 12 bini yabancı olmak üzere 48 bin öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü Karabük Üniversitesinde, Öğrenci İşleri Merkezi'ne kurulan "aşı uygulama merkezi"ne yabancı öğrenciler ilk ve ikinci aşılarını oluyor. Türkiye'de 12 bin öğrenci ile en fazla yabancı öğrencinin eğitim gördüğü üniversitelerin başında gelen Karabük Üniversitesinde 3 gündür devam eden aşılama çalışmalarına özellikle Afrika ülkelerinden gelen öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

3 bin 657 kilometre uzaklıktan üniversite okumaya gelen Çadlı öğrencilerin kimisi ilk aşılarını kimisi ise ikinci doz aşılarını yaptırarak, "Sağlığımız için ve okulların yüz yüze devam etmesi için herkesin aşı olması gerekir" uyarısında bulundu.

Aşı Merkezi sorumlusu pratisyen hekimi Mustafa Akkaya ise, yüzde 90 civarında yabancı öğrencinin aşı olmak için başvuru yaptığını söyledi. Akkaya, "Türk öğrencilerimiz de var ama yoğunluk yabancı öğrenci. Yabancı öğrencilerimizin çoğu Alman aşısı oluyor. Bunun nedeni ise Çin aşısı olanlar üçüncü ve dördüncü aşı olmamak için Alman aşısını tercih ediyor. Yüzde 75'in üzerinde öğrenci Alman aşısını olmak için geliyor. Günlük ortalama 100'er aşı yapıyoruz ve Karabük şartlarında bir oran. Yerli aşıların çoğu aşılarını olduğu için özellikle yurt dışından yeni gelen öğrencilerin de aşılanması yapılması gerekiyor. İlk dozu burada olan öğrencilerin sayısı fazla. Onun için üniversite içindeki uygulama da gayet başarılı" dedi.

(Yasin Erdem-İHA)

3 bin 600 kilometre uzaklıktan gelen öğrenciler ilk aşılarını olmaya başladı
3 bin 600 kilometre uzaklıktan gelen öğrenciler ilk aşılarını olmaya başladı
3 bin 600 kilometre uzaklıktan gelen öğrenciler ilk aşılarını olmaya başladı
3 bin 600 kilometre uzaklıktan gelen öğrenciler ilk aşılarını olmaya başladı
3 bin 600 kilometre uzaklıktan gelen öğrenciler ilk aşılarını olmaya başladı

COVIRAN Bereket, Türkiye, Karabük, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3 bin 600 kilometre uzaklıktan gelen öğrenciler ilk aşılarını olmaya başladı - Son Dakika


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