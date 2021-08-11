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3 bin 600 yıllık yumruk biçimli ünik içme kabı ziyaretçi akınına uğruyor! - Son Dakika

3 bin 600 yıllık yumruk biçimli ünik içme kabı ziyaretçi akınına uğruyor!

11.08.2021 15:35

Çorum Boğazkale'de Müzesi'nde bulunan yumruk biçimli ünik içme kalıbı ziyaretçi akınına uğruyor. 3 bin 600 yıllık içme kalıbı eşsiz olduğu için arkeolojik dünyasında 'ünik' olarak adlandırılır. Hitit Medeniyeti'nin başkenti Hattuşa'da bulunan yumruk şeklindeki içme kabının nadir olmasının başka bir nedeni ise gri seramikten yapılmış olması.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Alman Arkeoloji Enstitüsünce Hattuşa Ören Yeri'nde yürütülen kazı çalışmalarında elde edilen boğa, keçi ve yumruk şeklindeki içme kapları, Boğazkale Müzesi'nde sergileniyor.

KEÇİ VE YUMRUK ŞEKLİNDE KAPLAR BULUNDU

Boğazköy Hattuşa Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner, 6 yıl önceki kazı çalışmalarında boğa, keçi ve yumruk şeklindeki içme kaplarını ortaya çıkardıklarını aktardı.

Üç içme kabının da arkeolojik açıdan önemli olduğunu, yumruk biçimli kabın ise hem kullanılan malzeme hem de binlerce yıl toprağın altında bozulmadan kalabilmesinden dolayı "ünik eser" olarak tanımlandığına işaret eden Schachner, "Kazı çalışmalarında boğa, keçi ve yumruk şeklinde 3 çok önemli eser bulduk. Bunlardan en ilginç olanı ise yumruk şeklindeki içme kabı. Çünkü yapıldığı malzeme çok nadir, gri seramiktir." dedi.

Boğazkale Müzesi'nde bulunan 3 bin 600 yıllık ünik içme kabı ziyaretçi akınına uğruyor

İÇME KABI ÜNİK ESER OLARAK KATEGORİLENDİ

Amerika'daki bir müzede gümüşten yapılmış yumruk şeklinde bir içme kabının sergilendiğine işaret eden Schachner, "İnsan yumruğu şeklinde bir içme kabı Boğazkale hariç Anadolu'daki yasal kazılarda henüz bulunmamıştır. Gümüşten yapılmış bir benzeri vardır ve yurt dışına kaçırılmıştır. Nereden geldiği, nerede bulunduğu tam bilinmemektedir. Şu anda Amerika'da bir müzede sergilenmektedir. Bizim Boğazkale'de bulduğumuz bu kap sayesinde bu eserlerin nasıl kullanıldığı, nerede kullanıldığı ve gerçekte var olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Çünkü kaçırılan eserlerin ortamı kaybolduğu için bize çok fazla bir şey söylemiyor. Bu nedenle yumruk şeklindeki içme kabı 'ünik' bir eser." ifadesini kullandı.

Boğazkale Müzesi'nde bulunan 3 bin 600 yıllık ünik içme kabı ziyaretçi akınına uğruyor

NEREDEYSE EKSİKSİZ OLARAK ÇIKARDILAR

Yumruk biçimli içme kabının neredeyse eksiksiz olarak toprağın altından çıkarıldığını vurgulayan Schachner, şunları kaydetti:

"Bu eser, milattan önce 1600'lü yıllarda kurulan bir binanın tabanında bulundu. Büyük bir ihtimalle kendi kullanıldığı döneme ait yerde bulundu. Bu şekilde, neredeyse hiçbir eksiği olmadan bulundu. Eksik bir bölümü var ama onu bulamadık. Dolayısıyla restorasyon süreci olmadı. Sadece yıkanıp temizlendi ve sezonun sonunda Boğazkale Müzesi'ne teslim ettik. Bu yapı tahminimize göre Hitit döneminde büyük ritüeller ve kült aktivitelerin yapıldığı bir mekan. Ritüeller sırasında Hititlerin ileri gelenlerinin veya üst düzey yöneticilerinin içme kabı olarak kullandığı bir eser olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Hititlerde 'tanrıyı içmek' diye bir tabir vardı. Ritüellerde yapılan bir şey. Hititlerin elit kısmındaki insanlar, belki de rahipler, bu tarz bardaklarda içerlerdi. Eserin bir özelliği de bir bütün olarak bulunmasıdır."

Boğazkale Müzesi'nde bulunan 3 bin 600 yıllık ünik içme kabı ziyaretçi akınına uğruyor

İSTANBUL'DAN BİLE GÖRMEYE GİDEN VAR

Boğazkale Müzesi'ni ziyaret eden Filiz Akar ise Hattuşa'yı ve tarihi eserleri görmek için İstanbul'dan geldiğini belirterek, "Hem Hattuşa, hem müzedeki eserler çok güzel. Benim tarihe ilgim var, o nedenle geldim. Herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Müzede sergilenen içme kapları görsel açıdan harika. Vitrinde onları izlerken binlerce yıl önce nasıl yapılmış olabileceğini hayal ediyorum." şeklinde konuştu.

ÜNİK ESER NEDİR?

Ünik eser, tek ve eşi benzeri olmayan eser anlamına gelmektedir.

3 bin 600 yıllık yumruk biçimli ünik içme kabı ziyaretçi akınına uğruyor!

Amerika Birleşik Devletleri, Arkeoloji, Turizm, Alman, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 3 bin 600 yıllık yumruk biçimli ünik içme kabı ziyaretçi akınına uğruyor! - Son Dakika


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