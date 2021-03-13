3 bin 607 metrekarelik alanda 3 yeni parkın yapımı tamamlandı - Son Dakika

3 bin 607 metrekarelik alanda 3 yeni parkın yapımı tamamlandı

13.03.2021 11:01
3 bin 607 metrekarelik alanda 3 yeni parkın yapımı tamamlandı, System.String[]

Kartal Belediyesi, ilçenin daha yeşil ve modern bir görünüme kavuşması adına, atıl durumda olan 3 bin 607 metrekarelik alanda, 3 yeni parkın yapımını tamamlayarak, park sayısını 178'e çıkardı.

Kartal Belediyesi, ilçenin daha yeşil ve modern bir görünüme kavuşması adına, atıl durumda olan 3 bin 607 metrekarelik alanda, 3 yeni parkın yapımını tamamlayarak, park sayısını 178'e çıkardı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bugün, yaklaşık 500 bin nüfusa sahip olan ilçemizde yeşil alanları korumak ve yeni yeşil alanlar oluşturmak zorundayız. Bu yüzden, özellikle atıl arazileri yeşillendirmek önceliğimiz" dedi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Soğanlık Orta Mahallesi Alparslan Sokak, Yakacık Meydanı ve Gümüşpınar Mahallesi Yeniçağ Caddesi'nde toplamda 3 bin 607 metrekarelik atıl alanda, 3 yeni parkın yapımı tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı. Yeni parklarla birlikte ilçedeki park sayısı toplamda 178'e çıkmış oldu.

"ÖNCELİĞİMİZ ATIL ARAZİLERİ YEŞİLLENDİRMEK"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da park yapım ve yenileme çalışmalarının devam edeceğini kaydederek; "İnsan odaklı yönetimi merkezine alan belediyemiz, komşularımızdan gelen talepler doğrultusunda, toplamda yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda, 3 yeni parkımızın yapımını tamamladı. Kartallı çocuklarımızın daha modern oyun alanlarına, kentimizin ise daha yeşil bir görünüme kavuşması bizler için önemli. Bugün, yaklaşık 500 bin nüfusa sahip olan ilçemizde yeşil alanları korumak ve yeni yeşil alanlar oluşturmak zorundayız. Bu yüzden, özellikle atıl arazileri yeşillendirmek önceliğimiz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimize, özverili çalışmaları için teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.


3 bin 607 metrekarelik alanda 3 yeni parkın yapımı tamamlandı
3 bin 607 metrekarelik alanda 3 yeni parkın yapımı tamamlandı
3 bin 607 metrekarelik alanda 3 yeni parkın yapımı tamamlandı
3 bin 607 metrekarelik alanda 3 yeni parkın yapımı tamamlandı

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 bin 607 metrekarelik alanda 3 yeni parkın yapımı tamamlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'ekonomi reformlarını' değerlendirdi Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi         
11:26
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak partiye dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak partiye dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu         
10:59
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak         
09:56
Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı         
23:16
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı         
19:44
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı         
15:01
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 12:15:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 bin 607 metrekarelik alanda 3 yeni parkın yapımı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei