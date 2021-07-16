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3 bin 70 metrelik dağa solo tırmanış - Son Dakika

3 bin 70 metrelik dağa solo tırmanış

16.07.2021 21:25

3 bin 70 metrelik dağa solo tırmanış Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinistinden Kızlar Sivrisi'ne solo tırmanış '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı' projesinin 16.

3 bin 70 metrelik dağa solo tırmanış

Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinistinden Kızlar Sivrisi'ne solo tırmanış

'81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı' projesinin 16. durağı Antalya Kızlar Sivrisi oldu

ANTALYA - Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinisti Erdek Cennet, '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı' Projesi kapsamında Batı Toroslar içindeki Beydağları'nın 3 bin 70 rakımlı en yüksek zirvesi Kızlar Sivrisi'ne tırmanış gerçekleştirdi. Cennet, tırmanışını 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yaptığı için ayrı bir gurur duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin birçok dağında yüksek irtifa solo tırmanışları gerçekleştiren Erdek Cennet,'81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı' Projesi kapsamında 16. tırmanışını Elmalı ilçesindeki 3 bin 70 rakımlı Kızlar Sivrisi'ne yaptı.

Balıkesir'de yaşayan Erdek Cennet, aldığı dağcılık ve dalış eğitimlerinin ardından 10 yıldır Türkiye'nin farklı şehirlerinde tırmanışlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 65 ilde 400'den fazla dağın zirvesine tırmanış yapan Cennet, 2019 yılında kendisinin geliştirdiği'81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı' projesi kapsamında tırmanışlarını sürdürüyor. Erdek, 16. zirve tırmanışını 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve 15 Temmuz şehitlerine ithafen Kızlar Sivrisi'ne yaptı.

"Yolculuk"

Zirveye ulaşmanın mutluluğunu yalayan Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinisti Erdek Cennet, "Tırmanışımı başarıyla gerçekleştirdim. Kızlar Sivrisi 3 bin 70 rakım ile Batı Torosların içinde yer alan Bey Dağları'nın en yüksek zirvesi olduğu için bu zirve tırmanışı benim için çok önemliydi. Buraya ulaşmak için Balıkesir'den otobüsle, Antalya'nın Korkuteli ilçesine oradan minibüs ile Elmalı ilçesine oradan yine minibüs ile Küçük Söğe Mahallesine ve sonra Serkiz Ovası'na geldim. Ardıç ormanının içinden manzaraları yaşayarak 5.5 kilometre kamp yükü ile yürüyerek dağ evine ulaştım" diye konuştu.

"Değerli bir zirveydi"

Zirve yolculuğuna bin 950 rakımından başladığını dile getiren Erdek Cennet, "Ekin'de Yaylası'ndan geçerek, Kızlar Sivrisi Dağının batı klasik ortasından 3 bin 70 rakımlı zirveye ulaştım. Tırmanış rotasının tatlığı bakımından, görsel manzaraları, tırmanışı benim için çok değerli kıldı. Başarılı bir tırmanışı tamamlamış olmanın mutluluğu içerisindeyim. Normalde 6 ile 8 arasında tamamlanan yürüyüşü görüntü ve fotoğraf çekimi yaptığım için 10 saatte tamamladım" dedi.

"Hiç yorulmadım"

Zirveye ulaşan Erdek Cennet, projesi kapsamında 16. ilinin Antalya olduğunu belirterek,"16. zirvem 3 bin 70 metre yüksekliğindeki Kızlar Sivrisi noktası. Buraya Balıkesir'den otobüsle yola çıkarak çeşitli araçlarla geldim. Zirveye başarılı bir yürüyüş gerçekleştireceğim. Onca zahmet ve emek bu dağa değer. Kızlar Sivrisi Dağı'nda 3 zirveyi gerçekleştirdim. Güzel bir etkinlik olduk. Klasik rotayı kullanarak geldim. Çok güzel bir rota yorulmuyorsunuz yavaş yavaş yükseliyorsunuz. Balıkesir'den otobüsle Korkuteli'ye ardından Elmalı Söğle Mahallesi ve traktörle rota başlangıcına geldim. Bu yolculuk beni hiç yormuyor, zevkle yürüyorum" diye konuştu.

Cennet, yolculuğu boyunca bölge insanı tarafından çok iyi karşılandığını ve ağırlandığını sözlerine ekledi.

'Daha önceki tırmanmışları'

Erdek Cennet daha önce proje kapsamında Van Artos, Bitlis Süphan, Kayseri Erciyes, Kahramanmaraş Berit, Balıkesir Çatal, Rize Kaçkar ve Ağrı Dağı, Manisa Spil Dağı, Isparta Dedegül Dağı, Şanlıurfa Karacadağ, Mardin Turcel Dağı, Kütahya Murat Dağı, Uşak İtecik Dağı, Denizli Karçı Dağı, İzmir Boz Dağ zirvelerine tırmanış gerçekleştirmişti.

3 bin 70 metrelik dağa solo tırmanış
3 bin 70 metrelik dağa solo tırmanış
3 bin 70 metrelik dağa solo tırmanış
3 bin 70 metrelik dağa solo tırmanış

Toros Dağları, Balıkesir, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3 bin 70 metrelik dağa solo tırmanış - Son Dakika


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