Son Dakika Haberleri: 3 Bin 700 Rakımda Karla Mücadele Çalışması

3 Bin 700 Rakımda Karla Mücadele Çalışması

26 dakika önce

Hakkari'deki yüksek kesimlerde yol genişletme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

3 Bin 700 Rakımda Karla Mücadele Çalışması, System.String[]
Hakkari'deki yüksek kesimlerde yol genişletme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Hakkari il genelinde yağışların durması ile birlikte birçok köy ve mezra yolunda yol genişletme çalışmaları başlatıldı. 2 bin 700 rakımlı Durankaya beldesi zirvesi ile yüksek kesimlerde buluna birçok köyde yol genişletme çalışmaları sürüyor. İl Özel İdaresi yetkilileri, bütün köy ve mezra yollarının ulaşıma açık olduğunu belirterek, vatandaşların sıkıntı yaşamaması yol genişletme çalışmaları başlatarak yolları daha da genişlettiklerini belirttiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:23 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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