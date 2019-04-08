3 Bin 700 Rakımda Karla Mücadele Çalışması
26 dakika önce
Hakkari'deki yüksek kesimlerde yol genişletme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.
Hakkari'deki yüksek kesimlerde yol genişletme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.
Hakkari il genelinde yağışların durması ile birlikte birçok köy ve mezra yolunda yol genişletme çalışmaları başlatıldı. 2 bin 700 rakımlı Durankaya beldesi zirvesi ile yüksek kesimlerde buluna birçok köyde yol genişletme çalışmaları sürüyor. İl Özel İdaresi yetkilileri, bütün köy ve mezra yollarının ulaşıma açık olduğunu belirterek, vatandaşların sıkıntı yaşamaması yol genişletme çalışmaları başlatarak yolları daha da genişlettiklerini belirttiler. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:23 Kaynak: İHA
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