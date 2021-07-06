Üye Girişi
3 Bin 700 Yıllık Şerbet Testisi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde Sergilenecek - Son Dakika

3 Bin 700 Yıllık Şerbet Testisi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde Sergilenecek

06.07.2021 01:06
3 Bin 700 Yıllık Şerbet Testisi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde Sergilenecek, System.String[]

Dünyanın en önemli antik kentlerinden Karkamış Antik Kenti'ndeki kazı alanında yaklaşık 4 yıl önce gün yüzüne çıkarılan ve üzerinde "gülücük" ifadesi bulunan 3 bin 700 yıllık matara, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde yerini alacak.

Dünyanın en önemli antik kentlerinden Karkamış Antik Kenti'ndeki kazı alanında yaklaşık 4 yıl önce gün yüzüne çıkarılan ve üzerinde "gülücük" ifadesi bulunan 3 bin 700 yıllık matara, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde yerini alacak.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan dünyanın en önemli antik kentlerinden Karkamış Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında yaklaşık 4 yıl önce çıkarılan, üzerinde "gülücük" ifadesi bulunan 3 bin 700 yıllık su matarası, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek. Ziyaretçiler, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde, Karkamış kazı alanlarından çıkarılan eserler için ayrılan bölümde yerini alacak matarayı, ay sonunda görebilecek. Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, Karkamış Antik Kenti'nin dünyanın önemli antik kentlerinden biri olduğunu ve Cumhuriyet döneminden beri dönem dönem kazı çalışmalarının yapıldığını söyledi. Fırat Nehri kıyısındaki Karkamış'ın Hitit döneminin başkenti olduğunu ifade eden Çomak, önemli eserlerin çıktığı antik kentte şu anda da Prof. Dr. Nikolo Marchetti tarafından kazı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Çomak, çıkarılan eserler arasında, üzerinde gülümseme ifadesi bulunan su matarasının da bulunduğunu ifade ederek, "Tek kulplu bir matara, pişmiş topraktan yapılmış, Orta Tunç Çağı'na ait bir eser. Günümüzden yaklaşık 3 bin 700 yıl öncesine ait bir eser. Dünyadaki ilk gülümseyen emojili bir eserimiz. " diye konuştu. Eserin yakın zamanda müzede yerini alacağını aktaran Çomak, "Bu eserimizin bütün müzecilik işlemlerini bitirdik. İlk bulunduğu zamanda çok parçalı halde çıkmıştı. Restore edildi, restore edildikten sonra şu an bulunduğumuz salonda geçici sergilemeyle ziyaretçilerimize sunmayı düşünüyoruz. " dedi.

Çomak, eseri sosyal medyada paylaşınca çok güzel yorumlar aldığına işaret ederek, "Günlük yaşamımızda her gün kullandığımız emojinin 3 bin 700 yıl önceki bir gülümseme olması, tabii ki merak oluşturuyor. " ifadesini kullandı. Karkamış Antik Kenti kazıları Milattan önce 2. binyılda Anadolu'da hüküm süren Hitit İmparatorluğu'nun güneydeki başkenti Karkamış Antik Kenti'ndeki kazılar, İtalya'nın Bolonya Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Nicolo Marchetti başkanlığında, İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Hasan Peker Başkan Yardımcılığında, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Refik Duru ve Prof. Dr. Belkıs Dinçol ile Gaziantep Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Özakça'nın bilimsel danışmanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalya Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve SANKO Holding'in desteğiyle yürütülüyor.

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

3 Bin 700 Yıllık Şerbet Testisi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde Sergilenecek

Arkeoloji Müzesi, Arkeoloji, Gaziantep, İtalya, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 3 Bin 700 Yıllık Şerbet Testisi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde Sergilenecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Öğrenciden Bakan Selçuk'u sıkıştıran soru! 00:36 Öğrenciden Bakan Selçuk'u sıkıştıran soru! "Yardımcılarım anlatmamı istemiyor ama" dedikten sonra öğrencilik dönemini anlattı 58 yaşındaki Aydan Şener, bikinili pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü 23:58 58 yaşındaki Aydan Şener, bikinili pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü 23:11 "Ölüm virajı" yine can aldı! 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
Bakan Koca, otogardaki ilginç aşı davetinde personeline sahip çıktı 22:37 Bakan Koca, otogardaki ilginç aşı davetinde personeline sahip çıktı Suudi Arabistan'da tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 2 ölü, 2 yaralı 21:52 Suudi Arabistan'da tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 2 ölü, 2 yaralı Geleceğin 20 mesleği listelendi, paraya para demeyecekler! İlk sırada siyaset bilimi var 21:05 Geleceğin 20 mesleği listelendi, paraya para demeyecekler! İlk sırada siyaset bilimi var
Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek 19:47 Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı 19:09 Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı

Son Dakika Haberleri
17:19 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
17:16 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
17:06 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
17:04 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
16:47 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
Merve Akpınar: Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım Merve Akpınar: Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım         
00:55
Juventus yüksek bonservis bedeli nedeniyle Merih'e alıcı bulamıyor Juventus yüksek bonservis bedeli nedeniyle Merih'e alıcı bulamıyor         
00:12
Sağlık çalışanlarına direnen BBP Kadın Kolları Başkanı'na ters kelepçeyle gözaltına soruşturma Sağlık çalışanlarına direnen BBP Kadın Kolları Başkanı'na ters kelepçeyle gözaltına soruşturma         
23:19
Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ifadesi alınmaya başlandı Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ifadesi alınmaya başlandı         
22:54
Bakan Yanık'tan Elmalı davası açıklaması: Ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil Bakan Yanık'tan Elmalı davası açıklaması: Ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil         
22:13
Son Dakika: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimle başlayacak Son Dakika: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimle başlayacak         
21:37
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi         
20:01
Cinsel içerikli film yıldızının sır ölümü! Avucunun içindeki not olayı çözebilir Cinsel içerikli film yıldızının sır ölümü! Avucunun içindeki not olayı çözebilir         
19:46
Metropoll'den gündeme damga vuracak Metropoll'den gündeme damga vuracak "Z kuşağı" anketi: "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" şıkkına yüklendiler         
18:16
Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı         
17:17
Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti         
16:40
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti         
15:40
On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt         
15:38
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2021 01:13:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 Bin 700 Yıllık Şerbet Testisi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde Sergilenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement