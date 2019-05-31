Son Dakika Haberleri: 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti
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3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti

29 dakika önce

HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.

3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti, System.String[]
HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararname ile 20 il başsavcısının görev yerleri de değiştirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:10 Kaynak: İHA
Hakim ve Savcılar Kurulu, Güncel
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