3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti
1 saat önce
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:32 Kaynak: AA
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK
) Birinci Dairesi'nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Alınan bilgiye göre, kararname ile adli ve idari yargıda 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Aralarında, Diyarbakır
, Samsun
ve İzmir
'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı yeniden belirlendi.
Kararnameyle ayrıca Van
, Diyarbakır, Kayseri
ve Trabzon
bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi, bu mahkemelerin hakim ve savcı ihtiyacına göre atamalar yapıldı.
Kararname listesi, Kurulun internet sitesinden açıklanacak.
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