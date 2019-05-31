Son Dakika Haberleri: 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti
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3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti

1 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.

3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti, System.String[]
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Alınan bilgiye göre, kararname ile adli ve idari yargıda 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Aralarında, Diyarbakır, Samsun ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı yeniden belirlendi.
Kararnameyle ayrıca Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi, bu mahkemelerin hakim ve savcı ihtiyacına göre atamalar yapıldı.
Kararname listesi, Kurulun internet sitesinden açıklanacak.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:32 Kaynak: AA
Diyarbakır, Güncel
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