Son Dakika Haberleri: 3 bin Etiyopyalı göçmen Yemen'den ülkelerine gönderildi
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3 bin Etiyopyalı göçmen Yemen'den ülkelerine gönderildi

1 saat önce

Birlemiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2019 yılında Yemen'deki 3 binden fazla Etiyopyalı göçmenin gönüllü şekilde ülkelerine gönderildiğini belirtti.

3 bin Etiyopyalı göçmen Yemen'den ülkelerine gönderildi, System.String[]

Birlemiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2019 yılında Yemen'deki 3 binden fazla Etiyopyalı göçmenin gönüllü şekilde ülkelerine gönderildiğini belirtti.

IOM Yemen Ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bu yıl Yemen'deki Etiyopyalı 3 bin 46 göçmenin ülkelerine dönmesi için kolaylık sağlandığı ifade edildi.

Söz konusu göçmenlerden yüzde 26'sının çocuk, yüzde 5'inin ise kadın olduğu kaydedilen açıklamada, göçmenlerin Sana ve Aden'den hava yoluyla Etiyopya'ya gönderildiği aktarıldı.

Başta Somali ve Etiyopya olmak üzere Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, Yemen üzerinden kaçak bir şekilde Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine geçmeye çalışıyor.

BM verilere göre, Yemen'de çoğu Somalili yaklaşık 280 bin fazla sığınmacı ve göçmen bulunuyor.

Yemen'in yıllardır içinde bulunduğu krizden, kendi vatandaşları kadar "Afrika Boynuzu" olarak isimlendirilen Etiyopya, Cibuti, Somali, Eritre gibi ülkelerden gelen sığınmacı ve göçmenler de etkileniyor.

Etiyopya, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:26 Kaynak: AA
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