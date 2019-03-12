Son Dakika Haberleri: 3 Bin Euro Maaş İçin Elinden Vazgeçti

3 Bin Euro Maaş İçin Elinden Vazgeçti

16 dakika önce

SLOVENYA'da 21 yaşındaki bir genç kız kısa süre önce kaza sigrotası yaptırdı.

3 Bin Euro Maaş İçin Elinden Vazgeçti, System.String[]
SLOVENYA'da 21 yaşındaki bir genç kız kısa süre önce kaza sigrotası yaptırdı. Poliçeye göre kaza halinde 400 bin Euro toplu para ile aylık yaklaşık 3 bin Euro maaş bağlanacak olması polisi şüpheye düşürdü. Sigortayı dolandırmak istediğinden hareket eden polis 21 yaşındaki genç kızı ve bir akrabasını tutukladı. Ailenin diğer dört üyesinin de gözaltına alındığı, ancak daha sonra ikisinin serbest bırakıldığı belirtildi. Zanlılar eğer suçlu bulunursa sekiz yıla kadar hapis yatabilecek.

BİLEĞİNDEN KESTİ

Polis, yakınlarının genç kızın elini başkent Ljubljana'daki evinde bileğin üzerinden kestiğini aktardı. Akrabalarının, kızı hastaneye götürüp elini dal budarken kestiğini söylediği kaydedildi. Yetkililer, yakınlarının sakatlığın kalıcı olabilmesi için kesilen eli yanlarında getirmediklerini, ancak daha sonra elin zamanında bulunup yerine dikildiğini belirtti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:55 

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