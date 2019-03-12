3 Bin Euro Maaş İçin Elinden Vazgeçti
16 dakika önce
SLOVENYA'da 21 yaşındaki bir genç kız kısa süre önce kaza sigrotası yaptırdı.
SLOVENYA'da 21 yaşındaki bir genç kız kısa süre önce kaza sigrotası yaptırdı. Poliçeye göre kaza halinde 400 bin Euro toplu para ile aylık yaklaşık 3 bin Euro maaş bağlanacak olması polisi şüpheye düşürdü. Sigortayı dolandırmak istediğinden hareket eden polis 21 yaşındaki genç kızı ve bir akrabasını tutukladı. Ailenin diğer dört üyesinin de gözaltına alındığı, ancak daha sonra ikisinin serbest bırakıldığı belirtildi. Zanlılar eğer suçlu bulunursa sekiz yıla kadar hapis yatabilecek.
BİLEĞİNDEN KESTİ Polis
, yakınlarının genç kızın elini başkent Ljubljana
'daki evinde bileğin üzerinden kestiğini aktardı. Akrabalarının, kızı hastaneye götürüp elini dal budarken kestiğini söylediği kaydedildi. Yetkililer, yakınlarının sakatlığın kalıcı olabilmesi için kesilen eli yanlarında getirmediklerini, ancak daha sonra elin zamanında bulunup yerine dikildiğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:55
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