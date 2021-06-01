Üye Girişi
3 BİN KAHVE FİNCANI İLE KOLEKSİYON OLUŞTURDU - Son Dakika

3 BİN KAHVE FİNCANI İLE KOLEKSİYON OLUŞTURDU

01.06.2021 13:09

MALATYA'da Deniz Kendirli (42), 20 yıl önce biriktirmeye başladığı ve birbirinden farklı 3 bin çeşit olan kahve fincanı koleksiyonunu evinde sergiliyor.

MALATYA'da Deniz Kendirli (42), 20 yıl önce biriktirmeye başladığı ve birbirinden farklı 3 bin çeşit olan kahve fincanı koleksiyonunu evinde sergiliyor. Kendirli, en eskisi 1800'lü yıllara ait olan fincanların bulunduğu koleksiyonunun müzede sergilenmesini istiyor.

Kentteki bir turizm şirketinde çalışan Deniz Kendirli, 2001 yılında babaannesinden kalan kulpu kırık kahve fincanıyla, fincan koleksiyonu oluşturmaya karar verdi. Deniz Kendirli, aradan geçen 20 yıl içerisinde mesleği gereği gittiği farklı ülke ve şehirlerden satın aldığı fincanları biriktirmeye başladı. Bugüne kadar 3 bin çeşit kahve fincanı biriktiren Kendirli, oluşturduğu koleksiyonunu evinin bir odasında sergilemeye başladı. Odasını fincanlarını sergileyecek şekilde tasarlayan Kendirli, 10'u aşkın ülkeye ait fincanlarının müzede sergilenmesini istiyor.

Aralarında 1800'lü yıllara ait olan fincanların da bulunduğu ve üzerindeki motifler, tasarımlar ve şekiller ile dikkat çeken koleksiyonunu 20 yılda oluşturduğunu anlatan Deniz Kendirli, Değişik yerlerden, değişik ülkelerden fincan topluyorum. Babaannemden kalan fincan ile başladığım bu merak 20 yıl içerisinde 3 bin fincan ile adeta koleksiyona dönüştü. Kahveyi seviyor oluşum, fincanlara ilgimi tetikledi dedi.

Hala gittiği yerlerde farklı fincanları toplamaya devam ettiğini anlatan Kendirli, Halen toplamaya devam ediyorum. İlk başta böyle bir planım yoktu. Almanya, Fransa, Japonya, Çin gibi ülkelerden fincanlar aldım, hala gittiğim şehir ve ülkelerde farklı bulduğum bende olmayan fincanları satın alarak koleksiyonuma dahil ediyorum. Fincanlarımın herkesin görebileceği bir müzede sergilenmesini istiyorum diye konuştu.

3 BİN KAHVE FİNCANI İLE KOLEKSİYON OLUŞTURDU
3 BİN KAHVE FİNCANI İLE KOLEKSİYON OLUŞTURDU
3 BİN KAHVE FİNCANI İLE KOLEKSİYON OLUŞTURDU
3 BİN KAHVE FİNCANI İLE KOLEKSİYON OLUŞTURDU

Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 BİN KAHVE FİNCANI İLE KOLEKSİYON OLUŞTURDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, deliye dönüp makbuzu yırttı Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, deliye dönüp makbuzu yırttı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı

Son Dakika Haberleri
13:13 İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor
12:31 Çin'de kuş gribinin H10N3 türüne ilk defa bir insanda rastlandı
12:17 Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi
12:09 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir
12:08 Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı
11:56 Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü
11:55 Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi
11:36 Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu
11:28 "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi
11:20 Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan hükümete çağrı: Sedat Peker'in iddiaları mutlaka araştırılmalı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan hükümete çağrı: Sedat Peker'in iddiaları mutlaka araştırılmalı         
13:44
Sabun ticaretine başlayan Meltem Miraloğlu, eşinin üzerinden şirket kuruyor Sabun ticaretine başlayan Meltem Miraloğlu, eşinin üzerinden şirket kuruyor         
13:17
Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi         
12:17
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi         
11:55
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi         
11:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin         
09:39
Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar         
09:30
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları         
09:28
Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı         
09:22
Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak         
09:17
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi         
01:01
Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş         
21:46
Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl hastanelik oldu Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl hastanelik oldu         
20:17
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 13:56:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 BİN KAHVE FİNCANI İLE KOLEKSİYON OLUŞTURDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement