3 BİN KİLOMETRE KÖY YOL AĞINI KIŞ SEZONUNDA 5 KEZ ULAŞIMA AÇTILAR - Son Dakika

MUŞ'ta, 367 köy ve 208 mezra yolunda 9 Aralık 2021 tarihinden bugüne zorlu karla mücadele mesaisi yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, 3 bin kilometrelik yol ağını 5 kez kardan temizledi. İş makinelerinin 250 bin litre yakıt tükettiği karla mücadeleye 9 Aralık 2021 tarihinden bugüne kadar yaklaşık 3,5 milyon TL harcanırken, ekiplerin 8 metrelik karda yol genişletme çalışması sürüyor.

Muş'ta etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan 367 köy ve 208 mezra yolu, İl Özel İdaresi kar kaplanları tarafından 9 Aralık 2021 tarihinden bu yana toplam 5 defa kardan temizlendi. 85 personel ve 59 iş makinesiyle köy ve bunlara bağlı mezra yolunda gece-gündüz demeden görev alan İl Özel İdaresi, yaklaşık 3 bin kilometrelik yol ağında 15 bin kilometre karla mücadele çalışması gerçekleştirdi. İş makinelerinin 250 bin litre yakıt tükettiği karla mücadeleye bugüne kadar yaklaşık 3,5 Milyon TL harcayan İl Özel İdaresi, kardan temizlenen 3 bin kilometrelik yol ağında genişletme çalışmalarına başladı.

8 METRE KAR İLE ZORLU MÜCADELE

Özellikle kentin yüksek kesimlerinde tipi ve fırtına nedeniyle yer yer 8 metreye ulaşan kar kalınlığıyla mücadele eden ekipler, çığ riski ve bölgede etkili olan sis nedeniyle güçlükle ilerliyor. 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı 2500 rakımlı Üçevler Grup Köy Yolu'nda genişletme çalışması yürüten ekipler, iş makinelerinin boyunu aşan kar ile mücadele ediyor.

'3 BİN KİLOMETRELİK YOL AĞIMIZI, 5 DEFA KARDAN TEMİZLEDİK

9 Aralık 2021 tarihinden bu yana yürütülen karla mücadele çalışmaları hakkında bilgiler veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, '9 Aralık tarihinden bu yana yaklaşık 5 defa, bütün köy ve mezra yollarımızda çalışmamız oldu. Yaklaşık 3 bin kilometrelik yol ağımızı, 5 defa kardan temizledik. Böylelikle yaklaşık 15 bin kilometrelik karla mücadele çalışmamız oldu. Bu 15 bin kilometrelik yol çalışmamızda, 250 bin litre civarında yakıt tüketimimiz oldu. İl Özel İdaresi olarak; 59 iş makinesi, yaklaşık 20 tane arazi aracı ve 85 personelle karla mücadele çalışması yaptık. Sadece 250 bin litre motorinin fiyatı, 3,5 Milyon civarında bir paradır diye konuştu.

Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının yanı sıra tipi ve fırtına nedeniyle 6 ile 8 metreyi bulan kar kütleleriyle mücadele edildiğine dikkat çeken Yentür, '367 köy ve 208 mezramıza, yani yaşamın ve nefesin olduğu her yere hızlı, etkin ve sürekli bir şekilde yol açma çalışmaları götürüldü. Bir veya bir buçuk ay kadar daha karla mücadelemizi bekliyoruz dedi.