3 bin kilometre uzakta Cumhuriyet Bayramı'nı 'Kırık Havayla' kutladı - Son Dakika

3 bin kilometre uzakta Cumhuriyet Bayramı'nı 'Kırık Havayla' kutladı

29 Ekim coşkusu dünyaya yayıldı

Afyonlu gurbetçi Avusturya'da bayram coşkusunu Kırık Hava ile yaşadı

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'den yaklaşık 3 bin kilometre uzaklıktaki Avusturya'da yaşayan Afyonkarahisarlı gurbetçi Birol Tınas memleketinin yöresel 'Kırık Hava' oyunuyla Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünü kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi dünyanın birçok noktasında da gurbetçi Türk vatandaşlar tarafından kutlanmaya devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye'den yaklaşık 3 bin kilometre uzakta olan Avusturya'nın Yukarı Avusturya eyaleti'nin başkenti Linz'de yaşayan Birol Tınas da çektiği video ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk Beldesi nüfusuna kayıtlı olan Birol Tınas, Afyonkarahisar yöresel 'Kırık Hava' oyunu ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Çektiği videoda müzik eşliğinde Afyonkarahisar'ın yöresel oyununu da oynayan Tınas, videonun sonunda Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak 'Ne mutlu Türk'üm Diyene' dedi. Tınas daha sonra hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan video yorum ve beğeni aldı.