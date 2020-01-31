3 bin kişi yağmur duası için toplandı - Son Dakika
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3 bin kişi yağmur duası için toplandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 3 bin kişi yağmur duası için bir araya geldi.

3 bin kişi yağmur duası için toplandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 3 bin kişi yağmur duası için bir araya geldi.


Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle Hayrabolu Ziraat Odası, Malkara Ziraat Odası, Karaidemir Sulama Kooperatifi ve Hayrabolu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından Evrenbey Mahallesi'nde düzenlenen yağmur duasına, başta Malkara ve Hayrabolu olmak üzere civar yerleşim yerlerinden yaklaşık 3 bin kişi katıldı.


Hayrabolu Delibedir Mahallesi'nden programa katılan bir çiftçi, "Yağmur yağması için duaya geldik. İnşallah yağmur yağacak, barajımız dolacak ve topraklarımız suyunu alacak" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Hayrabolu, Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:39 Kaynak: İHA
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