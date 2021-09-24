3 bin kişilik yurt inşaatı sürüyor - Son Dakika

Üniversitelerin eğitim öğretime başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler için en önemli konulardan biri olan barınma konusunda Balıkesir'de yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini vurgulayan Milletvekili Mustafa Canbey, "3 bin kişilik öğrenci yurtlarımız önümüzdeki sene öğrenci almaya başlayacak." dedi.

Türkiye genelinde AK Parti Belediyelerinin seferber edildiğinin altını çizen Canbey, AK Belediyelerin barınma konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşların hizmetinde olduğunu söyledi.

Balıkesir olarak yeni açılacak yurtlarla 3 bin kişilik ek kapasite artışı sağlanacağı söyleyen Milletvekili Canbey, "Balıkesir'in barınmayla ilgili sorununu ortadan kaldırıyoruz." dedi.

Cumhuriyet tarihinin en fazla yurt yapan hükümetlerinin AK Parti hükümetleri olduğunun altını çizen Canbey; "Balıkesir'de gençlerimizin hizmetine sunduğumuz yükseköğrenim yurt yatırımlarına 2002-2020 yılları arasında 300.934.184 lira harcadık. Üniversite okuyan gençlerimizin modern ve konforlu barınmaları için elimizden ne geliyorsa seferber ettik. Balıkesir'de 2002 yılında 2158 olan yatak sayısı ile 2 yurtta 4 blokta hizmet verilmekte iken, 2020 itibariyle %285'lik artışla bugün 8296 yatak sayısı ile 12 yurtta 30 blokta hizmet veriyoruz. İnşallah önümüzdeki sene açacağımız 3 bin yatak kapasiteli yeni yurtlarımızla bu sayıyı 11 binin üzerine çıkarmış olacağız. AK Parti olarak her alanda olduğu gibi öğrenci yurtları konusunda da hizmet destanları yazmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde memleketimiz için yılmadan, yorulmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yurtlarımız, gençlerimize ve Balıkesir'imize şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Yurt talebi bulunmadığı halde sokaklarda algı yapmaya çalışanların büyük bir haksızlık yaptıklarını söyleyen Canbey; "Devletimiz tüm imkanlarıyla, tüm kurumlarıyla seferber olmuş durumdadır. AK Belediyelerimiz seferber olmuş durumdadır. Geçmişteki yurtlarla şimdiki yurtlar mukayese bile edilemezken, her ilde barınma kapasiteleri ve hizmet kalitesi bu denli artırılmışken, algı çalışmalarıyla gündemi meşgul etmek büyük haksızlıktır. Biz AK Parti olarak algı ve yalan siyaseti yapmayız. Hizmet siyaseti yaparız. O yüzden başkaları konuşadursun biz hep daha iyisi ve daha güzeli çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Ev ve yurt sahiplerine de seslenen Milletvekili Canbey; "Ev sahiplerinden ve yurt sahiplerinden özellikle ricada bulunuyorum. Şehrimize okumak için gelen gençlerimize Balıkesir'in hoşgörülü ve misafirperver bir şehir olduğunu hep birlikte gösterelim. Yüksek fiyatla fırsatçılık yapmaya çalışanlara prim vermeyelim. Ben Balıkesir'imizin güzel insanlarına bu noktada güveniyorum ve yapacakları fedakarlıklar için şimdiden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.