3 bin maden işçisiyle görüşülüp, psikolojik durumları araştırılacak - Son Dakika

3 bin maden işçisiyle görüşülüp, psikolojik durumları araştırılacak

15.04.2021 12:44
3 bin maden işçisiyle görüşülüp, psikolojik durumları araştırılacak, System.String[]

ZONGULDAK'ta yerin metrelerce altında çalışan maden işçilerinin yaşadıkları sorunlar, talepleri, psikolojik durumlarının ortaya çıkarılması ve buna yönelik iş yeri hekimlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla proje başlatıldı.

ZONGULDAK'ta yerin metrelerce altında çalışan maden işçilerinin yaşadıkları sorunlar, talepleri, psikolojik durumlarının ortaya çıkarılması ve buna yönelik iş yeri hekimlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla proje başlatıldı.  Proje kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden oluşan heyet, havzadaki 3 bin maden işçisiyle görüşecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen, 'Maden Sektöründe Çalışanların Psikososyal Risklerinin Değerlendirilmesi ve Önlenmesine Yönelik İşyeri Hekimlerinin Kapasitesini Geliştirme Projesi', Avrupa birliği tarafından 400 çalışma arasından desteklenmeye değer görülen 37 proje arasına girdi. Türkiye adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nın yer aldığı proje kapsamında Zonguldak havzasındaki 3 bine yakın maden işçisiyle görüşülerek işçilerin yaşadıkları sorunları, talepleri, psikolojik durumlarının ortaya çıkarılmasına çalışılacak. Ortaya çıkan veri ile de işyeri hekimleri bilgilendirilerek işçilerin yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacak. Proje sonunda, iş yeri hekimlerinin maden sektöründe psikososyal riskleri ölçme, değerlendirme ve analiz etmenin yanı sıra maden işçilerinin içerisinde bulunduğu koşulların iyileştirilmesi hedefleniyor. Proje, madencilik sektöründe çalışanların sağlık ve güvenliğine etki eden psikososyal riskler üzerine Türkiye'de yapılacak en kapsamlı çalışma olma özelliğini taşıyor. Ayrıca maden sektöründe yaşanan kazalara bağlı olarak engelli kalan çalışanların deneyimlediği psikososyal riskler hakkında yaygın etki yaratmak amacıyla belgesel ve kitap hazırlanması planlanıyor.

PROJENİN SAHA ÇALIŞMASI BAŞLADIProjenin saha çalışması Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir şirkete ait maden ocağında başladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Program Direktörü Doç. Dr. İdil Işık, proje direktörü Dr. Şafak Öz Aktepe ve proje koordinatörü psikolog Esin Çetin Özbudak ve Zonguldak İşyeri Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Atınç Kayınova, maden ocağında çalışan işçilerle birebir görüşmeler yaptı. Doç. Dr. İdil Işık, projenin 18 ay süreceğini ve yaklaşık 3 bin maden işçisiyle görüşmeyi hedeflediklerini söyledi. Mesleki anlamda işyeri hekimlerinin iş yerlerindeki psikososyal riskleri ölçme ve değerlendirme ile maden işçilerinin içinde bulunduğu psikolojik durumun güçlendirilmesini sağlamaya çalışacaklarını anlatan Doç. Dr. Işık, şöyle dedi:

"İş yeri hekimlerinin maden sektöründe psikososyal risk nedir? Maden işçilerini karşılaştığı psikiolojik sağlık sorunları, bunları tetikleyen nedenler nelerdir? Bunları nasıl analiz edeceklerine dair yöntem geliştireceğiz. Bunu iş yeri hekimlerine öğreteceğiz. Çalışmanın sonunda 300'e yakın iş yeri hekimine ulaşacağız. Ölçme ve değerlendirme yapılacak bir aplikasyon geliştireceğiz. Böylelikle veriyi toplayabileceğiz. Online bir eğitim platformu olacak. Veriyi sahadan maden işçilerinden toparlayacağız. Ardından bu sektörde bu koşulların iyileştirilmesi için çözüm önerilerini içeren bir yönetmelik önerisini bakanlığa sunacağız. "


3 bin maden işçisiyle görüşülüp, psikolojik durumları araştırılacak
3 bin maden işçisiyle görüşülüp, psikolojik durumları araştırılacak
3 bin maden işçisiyle görüşülüp, psikolojik durumları araştırılacak
3 bin maden işçisiyle görüşülüp, psikolojik durumları araştırılacak
3 bin maden işçisiyle görüşülüp, psikolojik durumları araştırılacak
3 bin maden işçisiyle görüşülüp, psikolojik durumları araştırılacak
3 bin maden işçisiyle görüşülüp, psikolojik durumları araştırılacak
3 bin maden işçisiyle görüşülüp, psikolojik durumları araştırılacak
3 bin maden işçisiyle görüşülüp, psikolojik durumları araştırılacak
3 bin maden işçisiyle görüşülüp, psikolojik durumları araştırılacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 bin maden işçisiyle görüşülüp, psikolojik durumları araştırılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vaka sayısı artan İznik'te endişelenen vatandaşlar İstanbullulara çağrı yaptı: Buraya gelmeyin Vaka sayısı artan İznik'te endişelenen vatandaşlar İstanbullulara çağrı yaptı: Buraya gelmeyin Fenerbahçe, yeni dijital platform projesiyle 100 milyon TL gelir hedefliyor Fenerbahçe, yeni dijital platform projesiyle 100 milyon TL gelir hedefliyor Askeri törende yapılan twerk dans performansı kriz çıkardı: Bu tam bir rezalet Askeri törende yapılan twerk dans performansı kriz çıkardı: Bu tam bir rezalet Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Platonik aşık dehşet saçtı! Önce yeni nişanlı genç kızı vurdu, sonra kendi canına kıydı Platonik aşık dehşet saçtı! Önce yeni nişanlı genç kızı vurdu, sonra kendi canına kıydı Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Son Dakika: İlişkilerin gerildiği ülkeyle buzlar eriyor! Türkiye, mayıs başında Mısır'a bir heyet gönderecek Son Dakika: İlişkilerin gerildiği ülkeyle buzlar eriyor! Türkiye, mayıs başında Mısır'a bir heyet gönderecek Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı

Son Dakika Haberleri
12:46 Hastalarından aldığı yağ dokularıyla dans edip TikTok'ta paylaşan cerraha tepki yağdı
12:34 Vaka sayısı artan İznik'te endişelenen vatandaşlar İstanbullulara çağrı yaptı: Buraya gelmeyin
12:24 Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara izin belgesi ve muafiyet nedeni sorulacak
12:16 ÇAYKUR'dan sosyal medyada tartışma yaratan kura görüntüleriyle ilgili açıklama: Konunun muhatabı İŞKUR
11:57 Askeri törende yapılan twerk dans performansı kriz çıkardı: Bu tam bir rezalet
11:41 Amcasını öldürüp ceset parçalarını farklı yerlere atan cani yeğene müebbet hapis cezası
11:35 8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı
11:19 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 452 liradan işlem görüyor
11:14 Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın
11:11 "Aşılar çöpe gidiyor" iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: İsraf söz konusu değildir
Hastalarından aldığı yağ dokularıyla dans edip TikTok'ta paylaşan cerraha tepki yağdı Hastalarından aldığı yağ dokularıyla dans edip TikTok'ta paylaşan cerraha tepki yağdı         
12:46
Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara izin belgesi ve muafiyet nedeni sorulacak Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara izin belgesi ve muafiyet nedeni sorulacak         
12:25
ÇAYKUR'dan sosyal medyada tartışma yaratan kura görüntüleriyle ilgili açıklama: Konunun muhatabı İŞKUR ÇAYKUR'dan sosyal medyada tartışma yaratan kura görüntüleriyle ilgili açıklama: Konunun muhatabı İŞKUR         
12:16
Danimarka, Suriyeli sığınmacıların oturma iznini yenilemedi! Kendi isteğiyle dönene 240 bin TL verecekler Danimarka, Suriyeli sığınmacıların oturma iznini yenilemedi! Kendi isteğiyle dönene 240 bin TL verecekler         
11:52
İntihar etmek için ormana gittiğini söyleyen kadın, İntihar etmek için ormana gittiğini söyleyen kadın, "Kocamı istiyorum" diyerek sinir krizi geçirdi         
11:17
Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak         
11:00
Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler         
10:42
Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum         
10:20
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Katil kocanın korkunç planını Katil kocanın korkunç planını "Vicdan azabı çekiyorum" diyen arkadaşının sözleri deşifre etti         
09:28
Azeri şarkıcı Nicat Şakirli, hayran olduğu İbrahim Tatlıses'e yakın olmak için Türkiye'ye yatırım yaptı Azeri şarkıcı Nicat Şakirli, hayran olduğu İbrahim Tatlıses'e yakın olmak için Türkiye'ye yatırım yaptı         
08:33
Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu         
08:06
Aralarında fenomenler de var! Aralarında fenomenler de var! "Bu kadarı da olmaz" dedirten kar maskeli korona partisine polis baskını         
07:48
Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı         
07:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı         
21:19
Merve Boluğur'dan, Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt         
15:42
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 12:59:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 bin maden işçisiyle görüşülüp, psikolojik durumları araştırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei