3 bin metre rakımda bulduğu yeni doğmuş buzağıyı 1.5 saat motor üzerinde taşıdı - Son Dakika

3 bin metre rakımda bulduğu yeni doğmuş buzağıyı 1.5 saat motor üzerinde taşıdı

Yabani yavru buzağıyı 1.5 saat motosiklet üzerinde kucağında taşıyıp sahiplendirdi

ANTALYA – Antalya'da aynı zamanda motokros tutkunu olan çiftçi, 3 bin metre rakımda bulduğu yabani buzağının annesini bulamayınca 1.5 saat boyunca sarp kayalıklarda kullandığı motoru üzerinde taşıdı. Buzağı daha sonra bir aileye teslim edilerek burada süt ile beslendi.

Kumluca ilçesinde yaşayan çiftçi ve aynı zamanda motokros tutkunu Şaban Dede, dün motoru ile birlikte 3 bin 70 metre yükseklikte bulunan Bey dağlarına çıktı. Burada yol kenarında yeni doğmuş bir buzağının olduğunu fark eden Dede, buzağıyı yanına alarak motor üzerinde yaklaşık 1.5 saat taşıdı. Buzağının sahibini aramak için her yolu deneyen Dede, bir türlü sahibine ulaşamadı. Daha sonra durumu Milli Parklar ve Av Koruma Müdürlüğü ekiplerine haber veren Dede, buzağıyı ekiplerin de yardımı ile bölgede yaşayan ve yeni doğmuş buzağıları olan bir aileye teslim etti. Burada ilk olarak başka inekten sağılan süt ile karnı doyurulan buzağı, veteriner bakımları da yapıldı. Yabani olduğu düşünülen buzağı daha sonra tekrar doğaya bırakılacak.

Gittiği yerlerde kimsenin olmadığını ve bulduğu buzağının yabani hayatın bir parçası olduğunu belirten Şaban Dede, "Çıkılması zor bir yere çıktım. Rakım 3 bin 70 metre olarak bilinir. Gittiğim yerde kimseler yoktu. Yolda buzağıyı görünce çok şaşırdım. Yabani ineklerin olabilir. Birçok araştırmamıza rağmen sahibine ulaşamadık. Yeni doğum yapmış ineği olan bir aileye teslim ettik. Şimdilik bakımı onlar yapacak" açıklamasını yaptı.