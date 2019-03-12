Son Dakika Haberleri: 3 Bin Metredeki Gözlemevi Dondurucu Soğuğa Dayanıklı Olacak

3 Bin Metredeki Gözlemevi Dondurucu Soğuğa Dayanıklı Olacak

1 saat önce

Türkiye'nin en büyük çaplı ve ilk kırmızı ötesi teleskobunun yer alacağı Doğu Anadolu Gözlemevinin (DAG) sıfırın altında 40 derece soğuğa dayanıklı hale getirileceği bildirildi.

3 Bin Metredeki Gözlemevi Dondurucu Soğuğa Dayanıklı Olacak, System.String[]
Türkiye'nin en büyük çaplı ve ilk kırmızı ötesi teleskobunun yer alacağı Doğu Anadolu Gözlemevinin (DAG) sıfırın altında 40 derece soğuğa dayanıklı hale getirileceği bildirildi.

Atatürk Üniversitesinden (ATAÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, ATAÜ Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM) arasında atmosfer, enerji, optik, yazılım ve mühendislik gibi DAG'ın hayata geçirilmesinde rol oynayacak ortak projeleri kapsayan 5 yıllık protokol imzalandı.

Protokole göre 3 bin metrede inşaatı süren DAG binası, sıfırın altında 40 dereceye kadar dayanıklı hale getirilip ayrıca yerleşkeye yansıma ve ışıma yapmayacak şekilde dizayn edilen güneş hücreleri eklenecek.

Aynı protokole göre ayrıca DAG binasının çatı formuna uygun açıda yerli aktif Güneş Enerjisi Sisteminin (GES) tasarımı, üretimi, kurulumu ve çalıştırılmasına yönelik ortak projeler yapılacak.

ATAÜ ile ODTÜ arasında imzalanan protokol, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına da sunulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:17 Kaynak: AA

Türkiye, Teknoloji
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