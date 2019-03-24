Son Dakika Haberleri: 3 Bin Motosikletliden 'Şehitlere Saygı Sürüşü'

3 Bin Motosikletliden 'Şehitlere Saygı Sürüşü'

30 dakika önce

ÇANAKKALE 18 Mart Motosiklet Derneği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Şehitlere Saygı Sürüşü'ne 3 bin motosiklet ile 4 bin kişi katıldı.

3 Bin Motosikletliden 'Şehitlere Saygı Sürüşü', System.String[]
ÇANAKKALE 18 Mart Motosiklet Derneği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Şehitlere Saygı Sürüşü'ne 3 bin motosiklet ile 4 bin kişi katıldı. Feribot ile Eceabat ilçesine geçen motosiklet tutkunları, Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret etti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek Çanakkale'de buluşan motosiklet tutkunları, 5'inci Şehitlere Saygı Sürüşü'ne katıldı. İskele Meydanı'nda toplanan yaklaşık 3 bin motosikletteki 4 bin kişi, ardından 5 feribot ile Çanakkale'den Eceabat ilçesine geçti. Motosiklet tutkunları, Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ni ve şehit mezarlarını ziyaret etti. Şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyan topluluk, ardından şehitlerin ruhu için mevlit okutup, pilav ve ayran ikramında bulundu.

Program hakkında bilgi veren 18 Mart Çanakkale Motosiklet Derneği yöneticisi Muharrem Yazgılı, 'Şehitlere Saygı Sürüşü'nü geleneksel hale getirdiklerini söyledi. Türkiye'de çeşitli motosiklet etkinlikleri ve festivallerinin düzenlendiğini belirten Mahmut Behiç Erel ise "Yılın ilk etkinliği 'Şehitlere Saygı Sürüşü' oluyor. Sonrasında ise diğer etkinlik ve festivaller başlıyor. Her yıl giderek büyüyen etkinliğimize bütün motosiklet tutkunlarını bekliyoruz" dedi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:42 Kaynak: DHA

Eceabat, Çanakkale, Motosiklet, Güncel
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