3 bin rakımda karla mücadele - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 bin rakımda karla mücadele - Son Dakika

3 bin rakımda karla mücadele

6 saat önce

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin Rakımlı Karapet Geçidi'nde yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

3 bin rakımda karla mücadele, System.String[]

Van- Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin Rakımlı Karapet Geçidi'nde yol genişletme çalışmaları devam ediyor.


Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin Rakamlı Karapet Geçidi'nde önceki gün kar yağışı ile birlikte fırtına ve tipi dolayısıyla yol tedbir amaçlı kapatıldı. Fırtınanın durmasıyla ulaşıma açılan yolda


Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu gün 5 iş makine ile birlikte Karapet Geçidi'nde yüksekliği yer yer 2 metreyi geçen karda yol genişletme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. - VAN

Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi
Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi

Son Dakika Haberleri
22:26 Adana'nın yükseklerine kar yağdı - Son Dakika
22:25 Adıyaman'da 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
22:25 Zincirleme kazada otomobilden fırladı, o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi - Son Dakika
22:25 Fabrikada akşam yemeğinden zehirlenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
22:24 Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
21:26 Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
20:26 Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 22:28:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 bin rakımda karla mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]