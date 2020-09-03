3 bin rakımda rafting keyfi - Son Dakika

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı dağlarda bulunan gölde rafting yarışmasına hazırlanan sporcular, Şırnak, Hakkari ve Van üçgenindeki 3 bin rakımda çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 yıldır faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ekipleri ilçe doğa sporlarının yanı sıra rafting ve dağ tırmanışları gerçekleştirmeye başladı. Sporcular Hakkari, Van ve Şırnak il sınırları içinde bulunan Yeşilöz köyü Faraşin yaylasındaki 3 bin rakımlı Çalyan gölünde ilk defa rafting yaptı. Kar sularından beslenen doğal gölde günlerce antrenman yaparak yarışmalara hazırlanan sporcular herkesi rafting yapmaya davet etti. Dernek Başkanı Serdar Gükçe Türkiye şampiyonalarına katılmak için her alanda antrenman yaptıklarını belirtti. Gükçe, "3 yıldır Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Başkanlığını yürütmekteyim. Gençlerimize yönelik atmış olduğumuz ilk adımla beraber yüzlerce üyeye sahip olduk. Gençlerimizi spora ve raftinge alıştırmak amaçlı sürekli faaliyetler yapıyoruz. Habur Çayı, Meydan Yaylası ve Faraşin Yaylasında sürekli etkinlik halindeyiz. Bu gün buradaki doğal gölde ilk defa rafting yapılıyor. Kaç gündür burada antrenmanlar yapıyoruz. Konum itibariyle 3 ilimize çok yakın bir bölge herkesi buraya davet ediyoruz. Bizlere desteklerini esirgemeyen gençlik ve spor bakanımıza, gençlik ve spor il müdürlüğümüze, rafting federasyon başkanımıza, valiliğimize ve kaymakamlığımıza çok teşekkür ederim. İnşallah ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi yarışmalarda temsil edeceğiz. Pandemi nedeniyle sadece 10 kişilik bir ekiple buradayız. Nasip olursa önümüzdeki yıl kapsamlı bir şenlik havasında çalışmalarımızı yapacağız" dedi.

Hasan Gökçe adındaki öğrenci ise yeni açılan kulüp sayesinde rafting sporunda ilerleme kat ettiğini söyledi. Gökçe, "Van, Hakkari ve Şırnak il sınırında bulunan doğal gölde kaç gündür arkadaşlarla beraber rafting yapıyoruz. Buraya çok az sayıda insan geliyor. Bizler farkındalık oluşturmak için bu gün buradayız. Herkesi buraya davet ediyoruz. Yarışmalara hazırlanıyoruz. Bizlere destek veren herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

BİR ZAMANLAR SİLAHLARIN SUSMADIĞI YAYLADA RAFTİNG YAPTILAR

Beytüşşebap ilçesinin en yüksek rakımlı yaylası olan Faraşin Yaylasında rafting yapan sporcuların bulunduğu yer yıllarca terör örgütleri tarafından kullanılıyordu. 3 bin rakımda doğal gölde antrenmanlar yaparak yarışmalara hazırlanan sporcular günlerce kamp kurup botlarda rafting yaptı. Bir zamanlar silahların susmadığı bölgelerde güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde bölgeye sporcular ve yerli turistler gelmeye başladı.

YARIŞMALARA DOĞAL GÖLDE HAZIRLANIYORLAR

Şırnak'ta sadece ilkbahar aylarında su debisi yükselen Habur Çayında rafting yapan sporcular ilçedeki yüksek rakımlı yaylada bulunan doğal gölü yılın her vakti antrenman alanı olarak kullanıyor. Beytüşşebap ilçe merkezine 4 saatlik yol mesafesi olan doğal göl yaz aylarında rafting yapılması için uygun olduğundan sporcuları kendine çekiyor.

(Hazım Gökçe - Serdar Gükçe/İHA)