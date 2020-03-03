3 bin rakımlı Kösedağ'ın zirvesine şehitler için Türk Bayrağı diktiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 bin rakımlı Kösedağ'ın zirvesine şehitler için Türk Bayrağı diktiler - Son Dakika

3 bin rakımlı Kösedağ'ın zirvesine şehitler için Türk Bayrağı diktiler

6 saat önce

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaşayan ve amatör dağcılık da yapan 4 kişi, 3 bin rakımlı Kösedağ zirvesine çıkarak şehitler için Türk bayrağı dikip, geceyi kendi yaptıkları iglo içerisinde geçirdi.

3 bin rakımlı Kösedağ'ın zirvesine şehitler için Türk Bayrağı diktiler, System.String[]

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaşayan ve amatör dağcılık da yapan 4 kişi, 3 bin rakımlı Kösedağ zirvesine çıkarak şehitler için Türk bayrağı dikip, geceyi kendi yaptıkları iglo içerisinde geçirdi.

İlçede yaşayan ve amatör dağcılık da yapan Salih Güleç, İsmail Bülbül, Ali Canpolat ve Yunus Emre Kutlu, Kösedağ'a zirve yürüyüşü düzenledi. Amatör 4 dağcı, Çataloluk köyünden başlayan ve 2 gün süren tırmanışın ilk gününde yaklaşık 28 kilometre yürüyerek, tırmanışı gerçekleştirdi. Geceyi ise kardan yaptıkları iglo içerisinde geçiren dağcılar, zirvede yemek yapıp bir süre vakit geçirdiler. Dağcılar 3 bin rakımlı zirvede bulunan ve 1243 yılında Anadolu Selçukluları ile Moğollar arasında yapılan Kösedağ Savaşında şehit düşen Köse Süleyman Türbesi'ne şehitler anısına Türk Bayrağı dikti. Dağcı Yunus Emre Kutlu, "Zaman zaman hızı 95 kilometrenin üzerinde olan rüzgar ile karşılaştık. Tırmanış yaparken yürümekte zorlanıyoruz. Tırmanış yaparken ayakta durmakta zorlandığımız anlar oldu. ama gerçekten güzel ve keyifli bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.

Dağcılar şehitler için dua ettikten sonra kontrollü bir şekilde dağdan iniş gerçekleştirdi.


Ali Canpolat, Suşehri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:21 Kaynak: DHA
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