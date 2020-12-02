Muş'ta içme suyu sorunu çözülüyor - Son Dakika

Muş Belediyesince, bir süre önce Karşıyaka Mahallesi'nde yapımına başlanan 3 bin tonluk su deposunu tamamlandı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Bayraklı Tepe mevkiindeki çalışma alanında incelemede bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapımı tamamlanan su deposunun kısa sürede faaliyete geçeceğini söyledi.

Kent için önem arz eden alt yapı projelerini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Asya, şunları aktardı:

"Şehrimizin her bölgesindeki hatları yenileyerek vatandaşlarımızın yaşam konforunu yükselttik. Proje kapsamında 3 yeni depo yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda Muratpaşa Mahallesi'nde yaptığımız depoyu kullanmaya başladık. Karşıyaka'da yaptığımız yeni depoları da şu anda test ediyoruz. Aksi bir durum olmazsa bu depolarımızı da aktif hale getireceğiz. Aynı zamanda yeni içme suyu hattını da devreye aldıktan sonra vatandaşlarımızın sağlıklı içme suyuna ulaşmalarını daha kolaylaştırmış olacağız. Alparslan-2 Barajı'ndan gelecek suyla da ilimizin su sorununun tamamen ortadan kalkacağına inanıyoruz. Bu süreçte bizlere güvenen inanan, destek veren hemşerilerime şükranlarımı sunarım. İnşallah çok daha iyi çalışmalarla hizmet serüvenimizi sürdüreceğiz."