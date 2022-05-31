3 bin yıllık Amasra Kalesi'ne zarar veren ağaç kökleri temizlenecek - Son Dakika
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3 bin yıllık Amasra Kalesi'ne zarar veren ağaç kökleri temizlenecek

31.05.2022 11:16

Bartın'da sur içindeki kökleri nedeniyle Amasra Kalesi'ndeki taşları yerinden oynatarak düşüren ağaçlar için kapsamlı temizlik çalışması yapılacak.

Bartın'da sur içindeki kökleri nedeniyle Amasra Kalesi'ndeki taşları yerinden oynatarak düşüren ağaçlar için kapsamlı temizlik çalışması yapılacak.

Cenova armaları, kartal ve öküz başı benzeri figürlü taşları ve Orta Çağ savunma sistemlerinin belirli ölçüde korunabildiği yapısıyla öne çıkan Roma dönemine ait tarihi Amasra Kalesi'nin surlarında çok sayıda ağaç yetişiyor.

Bizans, Ceneviz, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde gördüğü tadilatlarla yaşatılan, 2013'te "Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri" adıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen kalenin taşları, ağaç köklerinin yerinden oynatması nedeniyle düşmeye başladı.

Bunun üzerine, Amasra'daki tarihi kalede doğal yetişen sarmaşıkların yanı sıra incir ve defne ağaçlarının yarattığı olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması kararlaştırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce özel yöntemle yapılacak bitki temizliği çalışmalarının haziranda başlaması planlanıyor.

"Ağaçları dibinden kesmek, daha gür çıkmasını sebep oluyor"

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, ilçenin 3 bin yıllık tarihi geçmişi, çok sayıda tarihi eserin yanı sıra doğal güzellikleriyle gözde turizm merkezleri arasında yer aldığını söyledi.

Amasra Kalesi'nin de ülkenin önemli tarihi yapıları arasında olduğunu aktaran Çakır, surlarda yetişen ağaçların tarihi yapıların görüntüsünü kapatmasının yanı sıra taşları da düşürmeye devam ettiğine dikkati çekti.

Her geçen yıl ağaçların daha da gürleştiğini, kale duvarlarını kapattığını, muhtelif yerlerde çökmelerin yanı sıra taşların yerinden ayrılarak aşağı düştüğünü gördüklerini aktaran Çakır, "Özellikle Küçük Liman mevkisinden görünen kale surlarındaki ağaçların temizliğini belediye olarak defalarca yaptık. Yaptığımız temizlik, ağaçları dibinden kesmek oluyor ve köke ulaşılamaması nedeniyle bu da ağaçların daha gür çıkmasına yol açıyor." diye konuştu.

"Tarihe duyarlı şekilde bitki temizliği çalışması yapılacak"

Özellikle Küçük Liman ve Büyük Liman mevkisinden görünen kale surlarının ağaçlardan temizlenmesinin özel uygulama gerektirdiğini anlatan Çakır, durumu iki hafta önce ilçeye gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile paylaştıklarını anımsattı.

Çakır, "Sayın Genel Müdürümüzle tarihi varlıklarımızın bir bölümünü özelde de Amasra Kalesi'ni gezdik. Ağaç köklerinin Amasra Kalesi'ne zarar verdiğini anlattık. Kendisi de en kısa sürede tarihe, çevreye, kalenin sağlığına duyarlı şekilde bitki temizliğiyle ilgili çalışma yapılması için talimatları verdi." ifadelerini kullandı.

Kalede geçen yıl da Amasra Müze Müdürlüğü denetiminde kapsamlı temizlik çalışması yapıldığına işaret eden Çakır, şu bilgileri verdi:

"Tabii bu kalelerdeki ağaç problemi sadece Amasra'da değil, birçok yerde yaşanıyor. İlçemizi ziyaret eden Yazgı da bu konuda oldukça bilgili ve uygulanan yeni yöntemlerden bahsetti. Amasra'da da kaleye en az zarar verecek, tarihe duyarlı şekilde özel yöntemle bitki temizliği çalışması yapılacak. Kalemizi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve kaymakamlık ile geleceğe kültürel miras olarak taşıyacağız."

Çakır, kalenin büyük liman, küçük liman, kale girişi, Kemere Köprüsü ayağı ve girişindeki duvar tabanı ile kale içi duvarında bitki köklerine mekanik ve kimyasal yollarla uygulama yapılacağını, bu sayede güzel görünümün ortaya çıkacağını kaydetti.

3 bin yıllık Amasra Kalesi'ne zarar veren ağaç kökleri temizlenecek
3 bin yıllık Amasra Kalesi'ne zarar veren ağaç kökleri temizlenecek
3 bin yıllık Amasra Kalesi'ne zarar veren ağaç kökleri temizlenecek
3 bin yıllık Amasra Kalesi'ne zarar veren ağaç kökleri temizlenecek

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Kaynak: AA

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