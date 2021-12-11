SPOR 3 bin yıllık Frig Vadisi'nde Enduro ve ATV Şampiyonası heyecanı - Son Dakika

3 bin yıllık Frig Vadisi'nde Enduro ve ATV Şampiyonası heyecanı

Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHİSAR (DHA) - Türkiye Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası, 'Frig Vadisi'nin Kalbi' olarak nitelendirilen Ayazini Köyü'nde antrenman ve sıralama turuyla başladı. Yarış öncesi sporcular motosiklet ve ATV ile tarihi evlerin bulunduğu köyde gösteri sürüşü yaptı.

Afyonkarahisar Valiliği'nin desteğiyle Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası, sıralama turlarıyla başladı. Afyonkarahisar ile Eskişehir ve Kütahya sınırında yer alan yaklaşık 3 bin yıllık Frig Vadisi'nde düzenlenen şampiyona öncesinde motosiklet ve ATV sürücüleri tarihi evler ile sokaklarda gezdi. Sıralama turunda zorlu parkurdan geçen yarışçılar, en iyi dereceyi almak için kıyasıya yarıştı. ATV yarışçısı Şuayip Alıcı, pistin çok güzel olduğunu belirtti. Yarışçılardan Mithat Cankaya, " İstanbul'dan Afyonkarahisar'a yarış amaçlı geldik. Ayazini'nin tarihi güzelliklerini görmeye geldik. Eğleniyoruz, eğlendireceğiz de hep birlikte güzel bir yarış olacak" diye konuştu.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise yarışlar hakkında bilgi verdi. Şampiyonada 100 sporcunun 3 bin yıllık geçmişe sahip Ayazini'nde 20 kilometrelik parkurda mücadele edeceğini dile getiren Akülke, "Frig Vadisi'nde, 3 bin yıllık tarihe sahip Ayazini'nde sporcular 20 kilometrelik etapta yarışacak. Antrenman ve sıralama turu başladı. Yarın finallerimiz olacak. Sporculara izleyicilerden inanılmaz geri dönüş var. Çok heyecanlıyım. Dünya şampiyonasında bu kadar heyecanlanmamıştım. Frig Vadisi'nin 3 bin yıllık tarihinde ilk defa Türkiye şampiyonu çıkacak. Avrupa şampiyonasına gidecetler Frig Vadisi'nde Ayazini'nde belirlenecek" diye konuştu.

Türkiye Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası finalleri yarın koşulacak.