3 bin yıllık Frig Vadisi'nde kayak keyfi... At ve otomobillere halat bağlayarak kayak yaptılar - Son Dakika
Üye Girişi

3 bin yıllık Frig Vadisi'nde kayak keyfi... At ve otomobillere halat bağlayarak kayak yaptılar

28.01.2022 11:27

3 bin yıllık Frig Vadisi'nde kayak keyfi... At ve otomobillere halat bağlayarak kayak yaptılar Tarihi eserlerin arasında kayak yapmanın keyfini doyasıya çıkardılar Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan tarihi Frig Vadisi yapılan çeşitli etkinliklerle gündeme gelmeye devam ederken, vadi bu...

3 bin yıllık Frig Vadisi'nde kayak keyfi... At ve otomobillere halat bağlayarak kayak yaptılar

Tarihi eserlerin arasında kayak yapmanın keyfini doyasıya çıkardılar

AFYONKARAHİSAR - Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan tarihi Frig Vadisi yapılan çeşitli etkinliklerle gündeme gelmeye devam ederken, vadi bu defa da kayak meraklılarının ilgisini çekti. Kat yağışını fırsat bile kayak meraklıları araçların ve atların arkasına bağladıkları halatlar ile 3 bin yıllık tarihi eserlerin arasında kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde bulunan Frig Vadisi, Afyonkarahisar Valiliği'nin son yıllarda gerçekleştirdiği projeler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğin yaşandığı vadi şimdide kayakla gündeme geldi. Kayak sporuna meraklı vatandaşlar vadide kar yağışının ardından durumu fırsata çevirdi. Kayak malzemelerini alan birçok vatandaş Döğer beldesi Memeç Kayalıkları civarında at ve araçların arkasına bağladıkları halatlar ile kayak yapmanın tadını çıkardı. Kayan yapan vatandaşlardan Mustafa Bilim, önceki dönemlerde Uludağ'da kayak yaptıklarını ve kayak sporuna olan ilgilerinin böyle başladığını ifade etti. Bilim, "Biz sporun her türlüsünü seviyoruz. At ile yapılan sporları da geleneksel sporları da seviyoruz" dedi.

"Misafirlerin atlı kayakları denemesini bekliyoruz"

Vadide tarihi eserlerin arasında kayak yapmanın zevkinin çok güzel olduğunu dile getiren Bilim şunları söyledi:

"Uludağ gibi bir imkanımız olsa, büyük yüksek dağlarımız yok. Tabi ki serbest kayak yapabilelim ama bizimde elimizden bu geliyor. Kayak takımlarımız serbest kayak için ama arabanın arkasında da gayet güzel oluyor yaklaşık 7-8 senedir bu şekilde kayıyoruz. Yerli ve yabancı turistler bu kayağı bir denemeli. Frig Vadisi'nde spor, gezi, atlı seferlerimiz oluyor. Atlı kayaklarımız bile oluyor, gelsinler birde onlar denesinler."

"Atlı kızak hazırlıyoruz"

Önümüzdeki yıllarda buz tutan göl için atlık kızaklarla gezilerde planladıklarını dile getiren Bilim, "Atlı kızaklarımızda olacak inşallah, kızak yapımına da başladık. Belki busene yetişmez ama seneye yetişebilir atlı kızaklar. Geleneksel sporlarımızı her türlü tanıtmaya çalışıyoruz. Gerek okçuluk, gerek cirit, atlı okçuluk, atlı kızak belki atlı kayak geleneksel sporlara girmiyor ama buda güzel" diyerek Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e Frig Vadisi'ne yaptığı çalışmalardan dolay teşekkür etti.

3 bin yıllık Frig Vadisi'nde kayak keyfi... At ve otomobillere halat bağlayarak kayak yaptılar
3 bin yıllık Frig Vadisi'nde kayak keyfi... At ve otomobillere halat bağlayarak kayak yaptılar
3 bin yıllık Frig Vadisi'nde kayak keyfi... At ve otomobillere halat bağlayarak kayak yaptılar
3 bin yıllık Frig Vadisi'nde kayak keyfi... At ve otomobillere halat bağlayarak kayak yaptılar
3 bin yıllık Frig Vadisi'nde kayak keyfi... At ve otomobillere halat bağlayarak kayak yaptılar
3 bin yıllık Frig Vadisi'nde kayak keyfi... At ve otomobillere halat bağlayarak kayak yaptılar
3 bin yıllık Frig Vadisi'nde kayak keyfi... At ve otomobillere halat bağlayarak kayak yaptılar
3 bin yıllık Frig Vadisi'nde kayak keyfi... At ve otomobillere halat bağlayarak kayak yaptılar
3 bin yıllık Frig Vadisi'nde kayak keyfi... At ve otomobillere halat bağlayarak kayak yaptılar
3 bin yıllık Frig Vadisi'nde kayak keyfi... At ve otomobillere halat bağlayarak kayak yaptılar
3 bin yıllık Frig Vadisi'nde kayak keyfi... At ve otomobillere halat bağlayarak kayak yaptılar
3 bin yıllık Frig Vadisi'nde kayak keyfi... At ve otomobillere halat bağlayarak kayak yaptılar

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da asayiş Afyonkarahisar'da asayiş

Eskişehir, Karahisar, Kütahya, Kayak, Genel, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 3 bin yıllık Frig Vadisi'nde kayak keyfi... At ve otomobillere halat bağlayarak kayak yaptılar - Son Dakika


Son Dakika
12:07 Rusya Savunma Bakanlığı: Bu sabahki bombardımanla 600 Ukrayna askeri öldürdük
11:54 Finlandiya Rusya'nın olası saldırılarına hazır! Sadece Helsinki'de 5 bin 500 sığınak var
11:50 Soğan artık yoksul yiyeceği değil: Geçen ay fiyatı yüzde 70 arttı
11:50 Bakan Muş: İhracatta yaşanan yüzde 24,6'lık artışla tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamına ulaşıldı
11:46 Çavuşoğlu'nun bozkurt selamına Uruguay'dan tepki: Türkiye'ye büyükelçi ataması askıya alındı iddiası
11:40 Husumetliler arasında silahlı çatışma çıktı: 3 kişi yaralandı
11:37 New York Times manşetten duyurdu:12 Rus generalin ölümünde ABD istihbaratının parmağı var!
11:30 Bursa'da ihtiyar heyetinden ilginç karar! Uymayanların düğününe gitmek yasak
11:24 5 Mayıs'ta dolar 14,84 seviyelerinde alıcı buluyor
11:20 5 Mayıs'ta gram altının fiyatı 903 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 12:22:02. #1.12#
SON DAKİKA: 3 bin yıllık Frig Vadisi'nde kayak keyfi... At ve otomobillere halat bağlayarak kayak yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement