3 bin yıllık Frig Vadisi'nde kayak keyfi... At ve otomobillere halat bağlayarak kayak yaptılar - Son Dakika

3 bin yıllık Frig Vadisi'nde kayak keyfi... At ve otomobillere halat bağlayarak kayak yaptılar

Tarihi eserlerin arasında kayak yapmanın keyfini doyasıya çıkardılar

AFYONKARAHİSAR - Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan tarihi Frig Vadisi yapılan çeşitli etkinliklerle gündeme gelmeye devam ederken, vadi bu defa da kayak meraklılarının ilgisini çekti. Kat yağışını fırsat bile kayak meraklıları araçların ve atların arkasına bağladıkları halatlar ile 3 bin yıllık tarihi eserlerin arasında kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde bulunan Frig Vadisi, Afyonkarahisar Valiliği'nin son yıllarda gerçekleştirdiği projeler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğin yaşandığı vadi şimdide kayakla gündeme geldi. Kayak sporuna meraklı vatandaşlar vadide kar yağışının ardından durumu fırsata çevirdi. Kayak malzemelerini alan birçok vatandaş Döğer beldesi Memeç Kayalıkları civarında at ve araçların arkasına bağladıkları halatlar ile kayak yapmanın tadını çıkardı. Kayan yapan vatandaşlardan Mustafa Bilim, önceki dönemlerde Uludağ'da kayak yaptıklarını ve kayak sporuna olan ilgilerinin böyle başladığını ifade etti. Bilim, "Biz sporun her türlüsünü seviyoruz. At ile yapılan sporları da geleneksel sporları da seviyoruz" dedi.

"Misafirlerin atlı kayakları denemesini bekliyoruz"

Vadide tarihi eserlerin arasında kayak yapmanın zevkinin çok güzel olduğunu dile getiren Bilim şunları söyledi:

"Uludağ gibi bir imkanımız olsa, büyük yüksek dağlarımız yok. Tabi ki serbest kayak yapabilelim ama bizimde elimizden bu geliyor. Kayak takımlarımız serbest kayak için ama arabanın arkasında da gayet güzel oluyor yaklaşık 7-8 senedir bu şekilde kayıyoruz. Yerli ve yabancı turistler bu kayağı bir denemeli. Frig Vadisi'nde spor, gezi, atlı seferlerimiz oluyor. Atlı kayaklarımız bile oluyor, gelsinler birde onlar denesinler."

"Atlı kızak hazırlıyoruz"

Önümüzdeki yıllarda buz tutan göl için atlık kızaklarla gezilerde planladıklarını dile getiren Bilim, "Atlı kızaklarımızda olacak inşallah, kızak yapımına da başladık. Belki busene yetişmez ama seneye yetişebilir atlı kızaklar. Geleneksel sporlarımızı her türlü tanıtmaya çalışıyoruz. Gerek okçuluk, gerek cirit, atlı okçuluk, atlı kızak belki atlı kayak geleneksel sporlara girmiyor ama buda güzel" diyerek Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e Frig Vadisi'ne yaptığı çalışmalardan dolay teşekkür etti.