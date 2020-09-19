3 bin yıllık geçmişe sahip Erciş üzümünün bağ bozumu yapıldı - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde, belediyeye ait 28 bin metrekarelik uygulama sahasında üretilen, 3 bin yıllık geçmişe sahip Erciş üzümünün bağ bozumu yapıldı.

Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki '1 Nisan Üzüm Bağları' isimli uygulama sahasında, 28 bin metrekarelik alan üzerinde 17 bin 500 adet üzüm kökünden ürettiği Erciş üzümünün bağ bozumu yapıldı. Bağ bozumuna Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu katıldı.

Van Valisi Bilmez, Erciş üzümünün 3 bin yıllık geçmişi olduğunu belirterek, "Erciş üzümü son yıllarda oldukça azalmıştı. Yaklaşık 4-5 yıldır bu üzümün tekrar çoğaltılması, Erciş'te bunun tekrar ticaretinin yapılması, Türkiye 'ye pazarlanması için ciddi bir çalışma yürütülmektedir. Bu senede 10 binlerce fide yetiştirildi ve toprakla buluşturuldu. Erciş'i 3 bin yıl önce olduğu gibi, tekrar üzümle anılacağı bir kent haline getireceğiz" dedi. AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas da Urartular'dan kalma 3 bin yıllık Erciş üzümü için çalışmaların sürdüğünü, Erciş üzümünün marka tescil müracaatını yaptıklarını söyledi.

- Ercişvan